“Me despierto a las 3am para ir a Huancayo, a las 4am tomo un bus para ir al hospital. Hago mi cola, y espero hasta que me digan si he conseguido cita o no. Si no, tengo que volver a ir el día siguiente hasta que me den una cita” - Gloria, Chongos Bajo. Provincia de Chupaca, región Junín.

El caso de la sra. Gloria es el de muchos peruanos, quienes deben madrugar y viajar horas para solicitar una cita médica en un hospital. Ante esta realidad, presentamos: Aliviamed servicio de acceso a consulta médica telefónica con profesionales de la salud de gran nivel.

¿Qué es Aliviamed?

Aliviamed, en convenio con Inkafarma, es un servicio de consulta médica telefónica brindada por médicos generales, que buscan cuidar la salud de todos los peruanos. Pero, ¿por qué es conveniente? Con Alviamed las familias pueden acceder a atención médica primaria de calidad sin colas ni citas de forma inmediata a precios bajos desde todo rincón del Perú a través de un teléfono.

Con Aliviamed e Inkafarma, ya no tendrás que recurrir a la automedicación y podrás tener una consulta médica y tratamiento con exactamente lo que necesitas para tu enfermedad y sintomatología.

¿Cómo acceder a Aliviamed?

Para acceder a Aliviamed, ponemos a tu disposición 3 canales distintos:

Presencial: Acércate a cualquier botica Inkafarma, y solicita tu teleconsulta

Inkafono: Llamando al 01 314-2020, Opción 3 " Ventas con Delivery”

WhatsApp Aliviamed (+51 997 551 917)

Una vez adquirida tu consulta y/o cita , y con la finalidad de acceder a ella, debes seguir los siguientes pasos:

1. Llamar a nuestra central 013142020

2. Marca la opción 6 “citas médicas en línea”

3. Digita tu código de cita

4. Inicia tu atención médica

5. Recepciona tu receta médica y demás formatosHorario de atención: Lunes a Sábado de 8:00am a 8:45pm

Para resolver tus dudas escribirnos al WhatsApp Soporte Aliviamed (+51 985 765 718)

Beneficios de Aliviamed

Entre los beneficios de atenderse a través de nuestro servicio de consulta médica Aliviamed están:

Podemos atender a toda la familia con un servicio de salud primaria: Desde niños a partir de 1 año

Disponible a lo largo del territorio nacional: Accede a un médico sin colas desde cualquier lugar del Perú

Precios bajos: El precio por consulta es solo de S/19. Además, podrás acceder a precios aún más bajos con tu receta

Experiencia: Nuestro Staff de médicos generales cuenta con experiencia y están capacitados para brindar una atención médica de primera.

¿Por qué Aliviamed?

Si buscas una manera rápida, fácil y conveniente de acceder a atención médica primaria, el servicio de Aliviamed es una excelente opción. Recuerda que no debes recurrir a la automedicación y lo mejor es siempre contar con una guía antes de tomar algún medicamento.