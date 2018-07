El público del American Circus del Mall Arauco Maipú, en las afueras de Santiago de Chile, disfrutaba del show hasta que llegó uno de los actos más esperados: el lanzamiento del “hombre bala”. El acróbata salió volando, pero nunca impactó la red. Por el contrario, siguió de largo y terminó arriba de un payaso. Imágenes se han vuelto viral en Facebook.

Los asistentes al show de circo se quedaron perplejos al no reconocer si este accidente había sido parte del show o no. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que este acto no estaba dentro de los planes.

El hombre siguió de largo y se estrelló. (Foto: captura)

El “hombre bala” sufrió varias fracturas, una en la rodilla y otra en la quijada, pero para su suerte, se encuentra fuera de peligro. Su compañero, en tanto, quedó ileso tras el choque con el acróbata.

Este accidente se produjo porque el operador del cañón no apuntó bien. "No desconecté la manguera de alimentación de aire, el compresor me hizo retorno de aire desde su acumulador y me elevó la presión, lo cual ocasionó que hiciera mayor distancia que la programada", dijo el encargado a Tele13.

"Nuestra actividad, que tiene como fin entretener a las familias, no está exenta de riesgos y por ello contamos con todas las medidas de seguridad tanto con nuestros artistas como el público que asiste a los espectáculos", dijo la empresa circense a través de un comunicado