Una conmovedora historia viene circulando en las redes sociales, en donde una docente de Argentina, llamada Paula, fue sorprendida por sus estudiantes y los padres de estos con un obsequio que seguramente jamás olvidará en su vida y que rápidamente se viralizó entre millones de usuarios quienes tuvieron comentarios positivos respecto al lindo gesto hacia la maestra.

Qué es lo que ocurrió y por qué la escena causa sensación en redes sociales, a continuación, te lo contaremos.

Era el Día del Maestro en Argentina, es decir el 11 de septiembre, y la maestra llamada Paula asiste como todos los días a su trabajo para educar a sus estudiantes. Previamente a esto, los padres y los alumnos se habían puesto de acuerdo para darle un obsequio a la docente, pero tenía que ser algo muy significativo y que ella no pueda olvidar jamás en su vida, por lo que pensaron en darle un pastel que tenía dinero en su interior.

“Fue una sorpresa. Ingreso con los chicos al aula y veo que en la puerta me estaban esperando las mamás. Me acerco y las veo con un paquete enorme y arriba una cajita. Cuando la abro me encuentro con un collar de plata grabado con mi nombre (…) Pero todos me decían ‘¡abre la torta!’”, narró la maestra a medios de comunicación, y continua.

“Cuando abro la caja más grande, por encima había un globo de corazón que decía ‘tire de aquí’. Entonces yo empiezo a sacar y me encuentro con la mayor sorpresa que eran billetes de mil pesos”, agregó aún sorprendida la maestra al recordar esta emblemática escena por parte de sus estudiantes y de los padres de familia.

Pese a ello, la maestra entiende que el detalle del Día del Maestro en Argentina no solo la sorprendió por el valor material que tiene este obsequio, sino por el reconocimiento que dieron sus papás y maestros al trabajo que ella desarrolla día a día.

“El reconocimiento no es solo lo material, sino que los papás valoran el trabajo del día a día de uno con los chicos. Se ve el amor de los chicos y las familias en este gesto”, concluyó.

DÍA DEL MAESTRO EN ARGENTINA

El Día del Maestro en Argentina es una festividad en la que se conmemora a las personas que se dedican a enseñar a estudiantes de manera profesional.

El Día del Maestro en Argentina se celebra hoy en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, por sus acciones y políticas dedicadas a fomentar la educación y escolarización públicas. Es llamado «Padre del aula» y «Maestro de América».