La rivalidad entre Miscrosoft y Apple no es un secreto. Esta se ha mantenido por décadas y aún prevalece, ya que ambas compañías buscan tener la hegemonía del sector tecnológico. Hace unos días, Bill Gates, cofundador de Microsoft, participó de una conversación en Clubhouse y reveló cuál es el teléfono inteligente que prefiere usar.

Gates es fan de los teléfonos Android, pro no por ello deslegitima el trabajo que hay detrás de los iPhone. La razón detrás de su preferencia es el legado de su compañía y el enfoque sobre un sistema operativo abierto vs. uno cerrado, como sucede con Apple.

“Algunos de los fabricantes de Android preinstalan el software de Microsoft de una manera que me hace las cosas más fáciles”, dijo Gates. El ex CEO de Microsoft, también destacó que en estos modelos de teléfonos hay mayor flexibilidad en la conexión del software “con el sistema operativo”.

“Eso es a lo que me he acostumbrado”, señaló Gates. Además confesó que de vez en cuando, “juega” con algún iPhone. Cabe destacar que para conectarse a la app de Clubhouse debería haberlo realizado mediante el teléfono de Apple, ya que por el momento esta red social solo existe para el sistema operativo de iOS.

Sin embargo, la preferencia de Gates para trabajar con programas como Word, Excel o PowerPoint hacen que se incline por usar teléfonos Android. La compatibilidad entre este sistema operativo y los productos de Microsoft es bastante ágil para que el experto se decante por este.

Bill Gates habló sobre su “increíble” relación con Steve Jobs, el ex CEO de Apple, y lo describió como una persona “única”.

Estas declaraciones fueron parte de las declaraciones de Gates en su primera participación en Clubhouse. Algunos usuarios de la red social grabaron la conversación completa y la compartieron por diferentes plataformas como YouTube.

En esta oportunidad, el ex CEO de Microsoft fue entrevistado por el periodista de la CNBC y The New York Times Andrew Ross Sorkin. Compartió la charla con uno de los fundadores de Clubhouse, Paul Davison.

