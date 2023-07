Paola Turbay resumió el éxito de “Ana de Nadie” con una poderosa frase que se vienen haciendo popular porque también lo indicó Shakira en uno de sus más recientes éxitos musicales. Las declaraciones de la actriz han traído a la memoria la canción de la colombiana, y pese a que no es textual, se interpreta de esa manera. En esta nota te contaremos lo que debes conocer sobre lo dicho por la artista.

PAOLA TURBAY USA FRASE DE SHAKIRA PARA RESUMIR SU ÉXITO EN “ANA DE NADIE”

En una reciente entrevista para la revista Semana, la talentosa actriz colombiana Paola Turbay, conocida por su destacada participación en la telenovela “Ana de Nadie”, compartió una poderosa reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad actual. Utilizando una frase icónica de Shakira, Turbay expresó que “las mujeres ya trabajamos, facturamos y no lloramos”, para resumir su éxito interpretando a una mujer madura que apuesta por el amor de un hombre más joven en la mencionada producción.

La actriz analizó la relevancia de su personaje en “Ana de Nadie” y cómo representa un cambio en la narrativa tradicional de las telenovelas. Turbay hizo hincapié en que, a pesar de los avances en la lucha por la igualdad de género, la sociedad todavía enfrenta obstáculos machistas. Sin embargo, destacó que, a lo largo de los años, las mujeres han aprendido a no limitarse por los estereotipos de edad o género y a tomar el control de sus vidas y decisiones.

“Uno pensaría que como han pasado 30 años desde Señora Isabel, el país ha cambiado y eso ahora es más normal, pero no. Ahora, este tipo de relaciones son cada vez más frecuentes, porque también las mujeres hemos aprendido en todo este tiempo que los años no significan vejez, sino oportunidad”, expresó la actriz.

Paola Turbay señaló que las mujeres contemporáneas son más conscientes de su salud, su cuerpo y sus capacidades profesionales. Destacó que las mujeres están ganando terreno en el ámbito laboral y económico, y están demostrando que pueden triunfar en cualquier campo, sin depender de estereotipos o expectativas impuestas por la sociedad.

“Porque hoy día las mujeres ya trabajamos, facturamos y no lloramos. Entonces, cada vez estamos más a la par de los hombres”, afirmó Turbay.

DE QUÉ TRATA LA NOVELA “ANA DE NADIE”

La ventura de esta telenovela colombiana se basa en Ana Ocampo, una mujer de 50 años que es arquitecta y que descubre la verdad que esconde su esposo Horacio Valenzuela acerca de las infidelidades que vive con otra mujer y que pone en juego sus 25 años de matrimonio.

Con el apoyo de sus dos mejores amigas de la infancia, Ana toma la decisión de no seguir con algo superficial, así que va por una nueva oportunidad en la vida, pero en esta ocasión como una mujer sola, sin tener que depender de su exesposo que la dañó y jugó con ella durante varios años.

Por muchos años, Ana venía trabajado siempre acompañada de su esposo, pero nunca obtuvo el crédito que realmente se merecía y todo se lo llevaba él. De esta manera, en esta nueva etapa de su vida saca las garras y lucha por el lugar que le pertenece, demostrando la determinación que maneja.

Así como se da una nueva oportunidad de vivir, también se la da en el aspecto sentimental, ya que conoce a un joven 20 años menor que ella llamado Joaquín Cortés, quien le pone todo de cabeza y tendrá que dejar de lado su moralidad ya pasada de moda con el objetivo de ser feliz.

QUIÉN ES PAOLA TURBAY

Paola Turbay es una actriz, presentadora y modelo colombiana nacida el 29 de noviembre de 1970 en Houston, Texas, Estados Unidos. Aunque nació en Estados Unidos, es de ascendencia colombiana y ha desarrollado la mayor parte de su carrera artística en Colombia.

Paola Turbay saltó a la fama en la década de 1990 cuando representó a Colombia en el concurso de belleza Miss Universo 1992, donde alcanzó el puesto de primera finalista. Gracias a su participación en el certamen, ganó reconocimiento y oportunidades en el mundo del entretenimiento.

A lo largo de su carrera, Paola Turbay ha participado en numerosas telenovelas y series de televisión tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica y Estados Unidos.

Además de su carrera como actriz, Paola Turbay ha sido presentadora de televisión y ha incursionado en el mundo de la moda. Su talento, belleza y carisma le han permitido consolidarse como una figura reconocida y respetada en la industria del entretenimiento en Colombia y más allá.

QUIÉN ES SHAKIRA

Shakira es una reconocida cantante, compositora, bailarina y productora discográfica colombiana. Nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia, y su nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Desde una edad temprana, mostró un gran talento para la música y comenzó su carrera artística a finales de la década de 1980.

Shakira se ha convertido en una de las artistas más exitosas e influyentes a nivel mundial. Su estilo musical abarca géneros como el pop, rock, pop latino y música latina en general. Ha vendido millones de discos en todo el mundo y ha cosechado numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo varios premios Grammy y Latin Grammy.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Whenever, Wherever”, “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka (This Time for Africa)” y “La Tortura”. Además de su talento musical, Shakira también es reconocida por su habilidad para fusionar diferentes estilos musicales y por su carismática presencia en el escenario, en la que destaca su particular estilo de baile.

Además de su éxito en la música, Shakira es una destacada filántropa y ha participado en diversas iniciativas humanitarias.