¿Cómo ganar dinero reciclando objetos de segunda mano con la app Resikla?

¿Sabías que puedes ganar dinero siendo ecológicamente responsable y sin salir de casa? Es importante tener en cuenta los beneficios que obtendrías reciclando o reutilizando productos que para otros pueden considerarse desechos. Resikla es la última plataforma lanzada por Platanitos que te permitirá realizar esto, ganando un dinerito extra.

A continuación, Pedro Mont, Director de Platanitos.com menciona algunos tips que podrán ayudarte a ganar más de 1000 soles siendo ecológicamente responsable y lo mejor de todo, podrás hacerlo desde casa:

1. Haz una limpieza general en casa y selecciona productos que ya no uses: Marie Kondo, más conocida como la gurú de la limpieza y orden, ha destacado la importancia de depurar objetos que ya no son relevantes en tu vida, sobre todo porque te ayuda a iniciar una nueva etapa con cambios y renovaciones. Aquí se destaca la importancia de en lugar de desechar estos artículos, puedes venderlos y ganar un dinero extra.

2. Selecciona el precio adecuado para tu producto: Lo que se recomienda, si es que no recuerdas cuanto pagaste por el producto, es buscar en internet y comparar precios. Esto ayudará a tener una mejor idea del precio base y lo irás descontando de acuerdo a el estado del producto.

3. Toma las fotos de los productos que vas a vender con buena iluminación y con un fondo limpio: Es muy importante que los objetos sean tomados en su estado actual para que los compradores puedan visualizar el producto real que van adquirir. ¡Recuerda que todo entra por los ojos y así se generarán mayores ventas!

4. Subirlo a una plataforma para empezar a ofrecerlo a todo el Perú: Aquí teumejor opción es: Resikla, ya que, es una plataforma de fácil uso, con herramientas de gestión que te ayudarán a controlar tus ventas e incluso herramientas de negociación con tus clientes. Solo necesitas registrar tus productos con dos simples pasos: Subir las imágenes e ingresar las características del producto para publicarlo y ponerlo en venta.

5. Entregar a una tienda física tu producto: Una vez registrados los productos, solo debes entregarlos a cualquier tienda de Platanitos y automáticamente inicia el proceso de validación y publicación en el catálogo Resikla. Desde la plataforma podrás el tener el control sobre tus productos que están en venta y tienes la posibilidad de regatear con los interesados e incluso tener un seguimiento de las ventas y las ganancias en tiempo real.

La plataforma Resikla, te ofrece la posibilidad de vender y comprar artículos de segunda mano como tecnología, ropa, zapatos, accesorios, juguetes, libros, electrónicas y mucho más adquiridas en cualquier tienda o comercio siempre que se encuentren en un buen estado. Además, también podrás vender incluso prendas nuevas si así se lo deseas. Esta propuesta innovadora fue creada por Platanitos con el objetivo de generar un ambiente seguro donde compradores y vendedores puedan recircular productos, dándole un uso sostenible, para así reducir el impacto e incremento de residuos que afectan el medio ambiente.

‘Con esta propuesta digital, el vendedor podrá conectar rápido y fácilmente con los compradores. Gracias a la plataforma Resikla tenemos más de 1,000 productos vendidos y cada mes adoptamos más de 150 clientes con 1,100 productos en el catálogo, sin tomar en cuenta que se registra 100 productos diarios con la expectativa de llegar a 200 diarios para el mes de Junio. Además, como marca, ofrecemos a nuestros clientes la garantía de las compras seguras’ afirmó, el Director de Platanitos.com