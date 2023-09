Shakira no deja de hacer noticia. Después de su aplaudida presentación en los MTV Music Awards el pasado 12 de setiembre, donde cantó varios de sus éxitos y cerró con broche de oro al ritmo de “Sessions #53″ -el tema junto a Bizarrap en el que habla de la infidelidad de Gerard Piqué- la colombiana lanzó el video de “El Jefe”, una canción junto a Fuerza Regida, una banda de música regional mexicana estadounidense, con la que además de incursionar por primera vez en este género, habla de una problemática mundial como la inmigración y la explotación laboral pero con la peculiaridad de ponerle a esta nombre y apellido y de paso lanzarle un nuevo dardo a su ex pareja.





“Siete y treinta y ha sonado la alarma. Yo con ganas de estar en la cama, pero no se puede, llevo a los niños a las 9. El mismo café, la misma cocina. Lo mismo de siempre, la misma rutina. Otro día de mierda, otro día en la oficina. Tengo un jefe de mierda, que no me paga bien Yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Me tiene de recluta, él muy hijo de puta”, nos dice el inicio de “El Jefe”, pero conforme avanza el tema, este se pone más frontal.

“Qué ironía, que locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura, Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dure, Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”.

Ya casi al final de la canción, Shakira dice esta frase: “Lili Melgar. Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, revelando así un tema tan sensible y polémico como lo es la explotación laboral pero con un claro villano en medio: Gerard Piqué, de quien se dice despidió a la niñera boliviana sin reconocerle sus beneficios.

Lili Melgar, la niñera boliviana a cargo de los hijo de Shakira y Gerard Piqué.

¿Quién es Lili Melgar?

Lili Melgar fue la niñera a cargo de Milan y Sasha, los hijos de Shakira y Piqué, desde que estos eran bebés. En varias fotografías, la mujer de origen boliviano aparece junto a la ex pareja y a los pequeños.

Aunque sin nombre ni apellido, la primera vez que oímos hablar de la señora fue cuando salió a la luz la infidelidad del ex futbolista, es decir a mediados del 2022. Entonces se decía que fue ella quien se había dado cuenta de varios detalles que iban ocurriendo en la casa del futbolista en ausencia de la cantante y que terminaron por revelar que el defensa del Barcelona la estaba siendo infiel con otra mujer.

Lili Melgar, en su papel de niñera, junto a Shakira y Piqué.

Hasta ese momento estas afirmaciones fueron solo rumores, sin embargo, la presencia de Melgar en el video de “El Jefe” no hace más que confirmar el despido arbitrario del que fue víctima por parte de Piqué.

En su cuenta de TikTok, la niñera compartió un extracto del videoclip en mención y escribió: “gracias, 🥰 por respeto no puedo hablar”, provocando una serie de reacciones positivas hacia ella por parte de sus seguidores.

Por su parte, Dariana Melgar, hija de Lili, confirmó en unos de sus tuits que su madre no fue indemnizada y que actualmente trabaja para Shakira en Miami.

A pesar de todo, ella sigue trabajando con SHAKIRA.

TE AMO MAMÁ 🫶🏼 #lilimelgar #boliviana 🇧🇴❤️‍🔥 pic.twitter.com/kUQHbwY6gZ — Dariana Melgar (@darianamelgar14) September 21, 2023





Sobre la situación de los migrantes

Algo que ha llamado mucho la atención en el videoclip de “El Jefe”, es cuando vemos a Shakira y miembros de Fuerza Regida, sobre lo que se conoce como ‘La Bestia’, un tren mexicano cuya tarea es trasladar materias primas a Estados Unidos pero que ha sido utilizado por años como medio de transporte por migrantes de Centroamérica para llegar de manera ilegal al gigante norteamericano.

Considerado sumamente peligroso e infrahumano, por este también llamado ‘Tren de la Muerte’, siguen cruzando cientos de personas diariamente. Según datos de EFE, más de 2,76 millones de migrantes indocumentados fueron interceptados por Estados Unidos en la frontera en 2022.

Migrantes centroamericanos esperan el tren de carga llamado La Bestia, en un intento de llegar a la frontera con Estados Unidos, en Apizaco, estado de Tlaxcala, México, el 9 de abril de 2021. (Foto de PEDRO PARDO / AFP) / PEDRO PARDO

“Un doble sentimiento”

“Cuando hablamos de migración, en general se pone énfasis en la migración de profesionales calificados con especializaciones que los países de destino necesitan cubrir, especialmente en el campo médico, de enfermería, de trabajos manuales, agrícolas etc. Entonces, en estos países se genera una especie de doble sentimiento, por un lado los necesita porque su economía se mueve en parte con la gran contribución de los migrantes calificados y no calificados, pero por otro lado se crean una serie de anticuerpos en contra de los migrantes pensando que estamos invadiéndolos o creyendo que los puestos de trabajo están haciendo reemplazados por la mano de obra muchas veces barata que existe porque los contratantes, por pagar menos prefieren a un irregular... Entonces, es un conjunto de sentimientos que tiene una repercusión política distinta en cada país. Así, por ejemplo, cada migrante peruano tiene en cada país un perfil distinto dependiendo de la extracción social de procedencia y del mercado de trabajo de los países destino y de las regulaciones...”, sostiene Teófilo Altamirano, doctor en Antropología y Ciencias Sociales, y experto en procesos migratorios, en conversación con El Comercio.

El especialista refiere que Estados Unidos sigue siendo el país destino con mayor llegada de migrantes ya hay una comunidad grande de latinos, por tanto se hace mucho más fácil encontrar un trabajo y adaptarse aún sin hablar inglés.

En Europa, en cambio, el mercado de trabajo es distinto, incluso para los profesionales calificados porque la realidad es más competitiva. “La comunidad europea está experimentando esta migración masiva que viene del África y pasa por el Mediterráneo. Hay días en que hay dos mil o tres mil personas que llegan especialmente al sur de Italia, a España etc. Y esto lo que ha provocado una especie de proteccionismo o nacionalismo porque aparentemente están invadidos por estas personas que vienen sin ninguna calificación, sin hablar el mismo idioma por lo que adaptarlos va a ser una tarea mucho más difícil que en Estados Unidos”, señala Altamirano.

La mano de obra latina

En los últimos años, Europa se convirtió en el lugar ideal para aquellos latinos que llegaban en busca de un trabajo que les permita sobrevivir y enviar remesas a sus familiares. Si hablamos de España, muchos ancianos se retiran a vivir solos y necesitan el apoyo de alguien “y la mujer latina, siempre ha sido muy eficiente, muy cariñosa, una forma de ser muy nuestra”. Sin embargo, las legalidad no siempre va de la mano.

En el caso de Lili Melgar, Altamirano afirma que lo sucedido con ella y Gerard Piqué se repite en muchos lugares. “El empleador español, francés, italiano puede fácilmente deshacerse de su empleada doméstica porque hay un mercado laboral creciente y siempre hay alguien esperando en lista para incorporarse”.

“En cada caso es distinto pero en general sucede que la mayor parte de empleadas domésticas son contratadas de manera informal. Cada familia contrata bajo sus propio términos, no hay un contrato laboral que diga por cuánto tiempo es el trabajo, de cuánto es el salario, que detalle sus beneficios sociales. Entonces el empleador está en condiciones de despedirlo en cualquier momento y ni siquiera las embajadas pueden estar detrás de todo esto porque está totalmente desbordado. Entonces todo queda como a la suerte del migrante. Felizmente en la mentalidad europea, se tiene claro que la peruana es muy fiel y muy laboriosa”, agrega.