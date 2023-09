La embajada británica habilitó desde el 12 de setiembre la Beca Chevening, la cual permite estudiar en el Reino Unido durante un año un curso de maestría totalmente financiado.

Fue el mismo embajador británico Gavin D Cook, quien invitó a los peruanos través de la cuenta de Twitter de la embajada que preside, a convertirse en los siguientes becarios de la Beca Chevening.

¡Desde hoy puedes postular a una beca #Chevening! 🇬🇧📚

El embajador @GavinDCook los invita a convertirse en los siguientes becarios @CheveningFCDO, y estudiar una maestría en el Reino Unido, completamente financiada por el gobierno británico.

Si eres de los que está interesado en ampliar tus estudios en el exterior, esta puede ser una buena opción ya que es un beneficio integral que cubre al 100% la maestría, además de otros puntos de los que Diego Cárdenas, coordinador de la beca Chevening en la embajada británica, nos habló en la siguiente entrevista.

¿Qué es la beca Chevening?

La beca Chevening es un beneficio 100% integral que está financiado por el gobierno británico y que te permite poder hacer una maestría en el Reino Unido hasta de un año máximo.

¿Qué incluye la beca Chevening?

La beca te cubre, además del costo de la maestría, el costo de estadía, la comida, el pasaje de ida y vuelta, el seguro médico. Además, lo que permite Chevening es que el beneficiario pueda participar en actividades relacionadas a la especialidad de la maestría.

Es decir, si tú estás haciendo una maestría en derecho, Chevening te ofrece una serie de eventos relacionados a esta especialidad y si estos eventos tienen un costo, el programa los cubre totalmente.

¿Los beneficios incluyen una especie de sueldo?

Sí, está contemplado dentro del estipendio que recibes (casa, comida, transporte, libros, todo lo que necesites para poder vivir) y cada beneficiario lo maneja como crea conveniente. No es necesario que cada mes tengas que gastar esa la plata, si te sobra, genial. De hecho, lo que yo les recomiendo a los chicos cuando se van es que vean dónde hay descuentos y pueden ahorrar un poco. El monto dependerá de lo caro que sea cada ciudad pero usualmente este será el resultado del costo mínimo de vida más el 10%.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Haber nacido en el Perú y tener o un bachiller, una maestría, un doctorado o una licenciatura universitaria. En el caso del nivel técnico siempre y cuando esté registrado por Sunedu; tener mínimo de 13 de promedio, dos años de experiencia laboral. Las prácticas profesionales y pre-profesionales cuentan dentro de estos años de experiencia.

¿Cuál es el proceso de postulación?

Lo primero que tienes que hacer es llenar un formulario con tus datos y presentar cuatro ensayos (en inglés). Uno es de liderazgo, otro de redes de contactos, otro en el que sustentas porqué eliges Reino Unido y finalmente uno de plan de carrera. Además de ello, tienes que elegir tres programas dentro de la aplicación a los cuales vas a postular. De aprobar esta etapa, pasarás a las entrevistas y acá te van a pedir dos cartas de recomendaciones, tu título de grado y tu certificado de notas. Es importante saber que NO hay un límite de edad para postular a la beca. Entre setiembre y junio del próximo 2024, se termina la selección final y solo queda tramitar la visa antes de viajar a iniciar la maestría.

¿Qué nivel de inglés debo tener para postular?

Para postular a la beca, no te piden un requisito de idioma. Es decir, no te van a decir que subas un examen de IELTS (International English Language Testing System) pero probablemente las universidades sí lo hagan porque el inglés no es nuestra lengua materna. El nivel dependerá de cada universidad pero lo recomendable es tener un nivel intermedio a avanzado.

¿Puedo quedarme en Reino Unido una vez finalizada mi beca?

No. Los becarios deberán regresar a su país/territorio de origen inmediatamente después de la finalización de tiempo de estudios. La razón es que la beca busca formar líderes, personas que tengas potencial de líderes para convertirse en un agente de cambio y generar un impacto positivo en el país de origen que en este caso es el Perú. Entonces lo que hace la beca es darte la oportunidad de estudiar una maestría en Reino Unido, obtener todos los conocimientos que te hacen falta para que puedas desarrollarte como profesional y luego puedas regresar al país y aplicar esos conocimientos en tu área profesional al menos dos años antes de que, si te interesa, solicitar una nueva beca de estudios o de trabajo en Reino Unido.

DATOS -La Beca Chevening existe desde 1983 y está disponible en 160 países incluido el Perú. -La convocatoria está abierta desde el martes 12 de septiembre hasta el 7 de noviembre de 2023. -La maestría por la cual se postula este año inicia en setiembre de 2024. -Chevening tiene un convenio con la Asociación Los Andes de Cajamarca lo cual permite que el postulante cajamarquino no compita con peruanos a nivel nacional. -Si tienes alguna consulta adicional puedes escribir al mal de consultas de la embajada británica: chevening.peru@fcdo.gov.uk. Asimismo, puedes encontrar información en sus redes sociales: https://www.instagram.com/ukinperu/