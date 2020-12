“La belleza no tiene fecha de expiración”, dice Jennifer López en un video publicitario en Instagram, en el que presenta su primera firma de belleza. Jlo Beauty, se centra en el cuidado de la piel con un poderoso mensaje detrás: la belleza no tiene edad límite. Un frase que, viniendo de Jlo, capta la atención de quien la lea.

La cantante estadounidense se ha convertido en los últimos años en gurú de la belleza sin edad: tiene un rostro impecable, una piel firme y un cuerpo para envidiar. Por ello, resulta aún más interesante la creación de su primera firma de cuidado de la piel. Podremos, por fin, ¿tener acceso a todos sus secretos de belleza? Eso parece. “Durante años, la pregunta que más me han hecho es: ¿qué haces para que tu piel se vea así? Las personas quieren saber, así que sentí casi la obligación de ponerlo en un solo producto y decirles: Ok, esto es lo que hago con mi piel”, dice la cantante en un video introductorio de la firma en Instagram.

Hasta el momento, la también actriz ha empezado a revelar algunos de ellos. Uno de los ingredientes más importantes ha sido el aceite de oliva, un secreto que viene de la madre de la celebridad. “Mi mamá solía decir que el aceite de oliva era la panacea para todo”, cuenta López en el mismo clip. En sus palabras, los aceites naturales son mucho más efectivos y gentiles con la piel que aquellos sintéticos, por eso el de oliva ha formado gran parte de la base de ingredientes de sus productos.

La primera colección de la firma contiene siete productos básicos en la rutina diara de Jlo: serum, mascarilla, dos cremas hidratantes, limpiador facial en gel, crema de ojos y un primer. De ellos, tal vez lo más resaltantes sean la mascarilla That Limitless Glow Active Serum Mask que tiene un precio de 18 dólares y el serum That Jlo Glow Multitasking Serum que lleva levadura fermentada. A su vez, la presencia del bloqueador solar en una de sus cremas hidratantes revela la importancia que tiene este paso en la rutina de la cantante. Como se sabe, la protección ante los rayos solares no solo previene enfermedades de piel, también la protege de las arrugas y el envejecimiento y mantiene su firmeza.

EL DATO

JLo Beauty estará disponible en www.jlobeauty.com a partir del 1 de enero de 2021.