“Senamhi informa que, del miércoles 27 al viernes 29 de diciembre, se presentarán precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada a fuerte intensidad en la sierra. Además, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nieve en localidades sobre los 4000 m s. n. m. de la sierra centro y sur”, se lee en el comunicado de SENAMHI de esa fecha.

Cabe destacar que al margen de los cambios climatológicos experimentados en el último año, estas lluvias no tienen que ver con el anunciado Fenómeno del Niño sino que son lluvias de temporada.

En ese sentido, vale recordar que los cambios climatológicos que se viven en el país desde hace un año aproximadamente responden a la presencia del Niño Costero, que según Senamhi, “se espera continúe por lo menos hasta inicios de otoño de 2024 como consecuencia de la evolución de El Niño en el Pacífico central, alcanzando su máxima intensidad entre diciembre y enero. Las magnitudes más probables de El Niño en el Pacífico central para el verano son fuertes (45%) y moderadas (41%)”, explica la institución peruana.

Niño Costero (Foto:NASA)

Un año anómalo

“Este ha sido un año anómalo debido al Niño Costero, el cual tiene como consecuencia el calentamiento del agua del mar del Pacífico Central. Esta situación ha incitado el incremento de los valores de la temperatura por eso hemos tenido un invierno cálido”, explica David Garay, especialista meteorológico de Senamhi, en entrevista con El Comercio.

Sin embargo, esta elevación de la temperatura ha sido contrarrestada por el Anticiclón del Pacífico Sur, el cual ha opacado de alguna manera este calor presente en el último año.

Recordemos que “el Anticiclón del Pacífico Sur tiene influencia sobre la costa. Es un sistema semipermanente de giro antihorario, que cuando se intensifica y se acerca al continente, facilita que los vientos vengan con mayor intensidad a la costa peruana. Eso facilita que haya lloviznas, cobertura nubosa, presencia de niebla, neblina. Estamos monitoreando, ya que esto va seguir ocurririendo en los siguientes días”.





Sobre el Fenómeno del Niño 2024

Con el Fenómeno del Niño encima, (aún no inicia) vale preguntarse qué pronósticos se tienen en los próximos meses. Garay aclara que si bien se espera la presencia de este fenómeno no se habla de uno de intensidad elevada sino moderada, sin embargo, esto no evitará el calentamiento de las temperaturas diurnas en las ciudades que están cerca al mar.

En consecuencia, tendremos un Fenómeno del Niño durante todo el verano próximo (temperaturas por encima de lo normal) pero no hay que descartar variaciones temporales. Es decir, puede que durante una sola semana haya una mayor actividad del Anticiclón del Pacífico y por tanto disminuya el calentamiento la temperatura del mar y tengamos días más frescos.

¿Seguirá lloviendo en Lima?

En palabras de David Garay, esta temporada de lluvias que se experimenta en la Sierra puede ser muy oscilante, por lo que pueden haber semanas donde las precipitaciones pueden ser muy intensas y todo lo contrario.

¿Y si llueve en la Sierra, también llueve en Lima? Sí. “Cuando hay temporada de lluvias, la humedad puede trasladarse de la sierra de Lima hasta la capital, ocasionando la presencia de lluvias, especialmente en los distritos que están más hacia el este pero hay ocasiones donde estas se pueden generalizar”, explica el especialista.

¿Y veremos o no el arco iris?

Esta presencia de lluvias nos hace preguntarnos si acaso la mezcla del sol y las gotas de lluvia nos regalarán más de un arco iris en los próximos días.

“Es una situación poco probable”, aclara Garay. “Esto debido a que las lluvias en la sierra se forman en horas de la tarde y se trasladan hacia la costa durante la tarde noche. Es por eso que generalmente vemos que las lluvias en Lima ocurren durante la noche”.