Dicen que cualquier lugar puede convertirse en una fiesta siempre que se tenga lo necesario. En Inglaterra, nada pudo apegarse más a este dicho que la creación de un ‘baño-discoteca’ que se ha vuelto viral en TikTok gracias a su particular forma de aparecer. ¿Cómo fue esto posible y qué de especial tiene? Aquí la historia.

Ingresar al baño de un establecimiento puede ser la experiencia más aterradora que se puede vivir; desde lidiar con uno que no se encuentre en buen estado hasta uno sin mayores sobresaltos. Sin embargo, nada puede ser más extraño y particular que este ubicado en Inglaterra y que fue compartido por una usuaria de TikTok.

Abi Handle se vio en la necesidad de ir a los servicios higiénicos de un establecimiento llamado Perch in the Park, en Sussex; la naturaleza llamaba y había que hacerle caso. Al ingresar, grande fue su sorpresa al encontrar algo que no esperaba, y no estamos hablando de nada malo, sino de un enorme botón rojo.

Este traía un aún más peculiar mensaje sobre él que decía “Presiónalo… ¿Qué es lo peor que puede suceder?”. La muchacha, pensándolo dos veces, finalmente sucumbió a su curiosidad y apretó el interruptor para llevarse una de las más satisfactorias sorpresas de su vida.

Las luces normales se apagaron para dar paso a otras de colores, además de empezar a sonar la entrañable ‘Staying Alive’ de los Bee Gees. “Tiene que ser el baño más genial de Reino Unido, estoy pensando en poner un botó igual en el mío. Haré una lista de reproducción inspirada en esto”, explicó Handle.

Naturalmente, el ambiente era propicio -aunque tal vez no el mejor- para que desatara sus deseos de bailar y así lo hizo; sin duda se convirtió en una discoteca dentro del baño de un restaurante. Claro está que la misma usuaria no dudó en compartir su descubrimiento en su cuenta de TikTok, donde los otras personas han comentado positivamente al respecto.

“Ahora mismo voy a comprar uno igual para ponerlo en mi baño” o “por favor, necesito un botón igual en mi baño”, han escrito quienes se han topado con el singular video de Abi Handle. Pero, ¿cuánto necesitaría una persona para tener algo así en su hogar y disfrutar de la euforia de una fiesta al interior de su baño?

Según explicó el gerente de Perch in the Park, Alex Coombes, para el ‘Daily Mail’, este habría invertido alrededor de 700 libras en lo que ya varios hombres y mujeres han catalogado como “el baño más genial de Inglaterra”. Una duda resulta que seguramente muchos replicarán en sus casas. El poder de las redes sociales lo ha hecho de nuevo y no hay marcha hacia atrás.