Del presente de Juan Manuel Vargas sabíamos poco o nada, hasta que un anunció lo puso nuevamente en el mapa y ligado al deporte que lo hizo famoso. Disputará la Copa de Leyendas de fútbol 7 con la camiseta de Universitario de Deportes, pero no estará solo; se reencontrará con otros históricos del balompié nacional. ¿Cuándo inicia y en qué canal se transmitirá el torneo? Aquí los detalles.

Desde la última vez que el ‘Loco’ vistió la camiseta crema en un partido oficial fue el último 29 de septiembre de 2018; lucía unos kilos de más y solo pudo estar en cancha 44 minutos. Para mala suerte suya, la ‘U’ cayó por la mínima en su visita a Ayacucho FC. Ánimos de revancha pasaron por su mente y el día podría estar cerca.

“Yo me fui en un mal momento de la ‘U’, donde no pagaban. Y en el 2017, llegué en mal momento de la ‘U’. Creo que no debí dar ese espectáculo de sobrepeso, vine a darlo todo, pero no fui profesional, esa es la verdad. Me fui de la U de mala forma”, explicó aquella ocasión en el programa ‘La Fe del Cuto’ a cargo de Luis Guadalupe.

En la misma entrevista, confesó que le gustaría volver a vestir el uniforme ‘merengue’, pero era consciente de que esa decisión ya no estaba en sus manos, sino “de la gente que está manejando el club”. Sin embargo, una nueva oportunidad se le presentó y su retorno al campo con el escudo que ama se daría dentro de poco, al lado de José Luis ‘El Puma’ Carranza.

De este modo, el lateral competirá en la Copa de Leyendas de fútbol 7 que iniciará el próximo martes 26 de abril. Como era de esperarse, será transmitido a través de la señal en vivo de GolPerú (canal 14 y 714 HD), que además podrá verse a través de la app de Movistar. Dentro de lo llamativo, también se supo que Waldir Sáenz y Jorge Soto participarán del torneo; todo un espectáculo.