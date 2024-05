Muchos hinchas de la selección peruana temen que Andy Polo no sea convocado para jugar la Copa América 2024 en Estados Unidos. Después de todo, debido a un incidente ocurrido años atrás en este país, el futbolista fue encontrado responsable de actos de violencia cometidos contra su ex pareja, Génesis Alarcón. No obstante, si bien el delantero puede volver a Norteamérica, una nueva polémica se cierne sobre él, pues deberá pagar una enorme suma de dinero en multas.

¿Cuánto dinero deberá pagar Andy Polo a su ex pareja?

Se ha confirmado que Andy Polo puede volver a Estados Unidos y seguir jugando, por lo que se espera que tenga un lugar dentro del equipo peruano que acudirá a disputar la Copa América. Sin embargo, se reporta que, de hacerlo, el futbolista debería pagar una enorme suma de dinero debido a las multas, consecuencia del problema judicial que tuvo hace algunos años.

Al parecer, el abogado de su ex pareja, Génesis Alarcón, está preparando una estrategia que ocasionaría que Andy Polo tenga que pagar distintas cantidades de dinero que podrían sumar hasta 600 mil dólares. Eso sí, solo en caso de recibir algún premio o sueldo como parte de la competencia a cargo de la Conmebol. Esta información proviene del periodista Alonso Contreras, quien reveló la noticia en el programa ‘De Fútbol Se Habla Así' de DirecTV.

“Él puede entrar a Estados Unidos, no va a ser encarcelado o arrestado, lo de él es civil no criminal”, dijo Contreras. “Es una sanción económica, siempre y cuando tenga bienes en Estados Unidos, cosa que no lo tiene y por eso el abogado de su ex pareja quiere domesticar el caso en todos los estados en donde va a jugar la selección peruana y tenga un tipo de cobro”.

¿Cuál fue el problema de Andy Polo en Estados Unidos?

Entre los años 2018 y 2022 Andy Polo jugó para el Porland Timbers de Portland, Oregon. Sin embargo, durante este periodo, siendo más exactos en 2021, el deportista recibió una demanda de violencia doméstica por parte de su ex esposa Génesis Alarcón. Por si fuera poco, el jurado del condado de Multnomah lo encontró responsable. Debido a ello, muchos se preguntan si este veredicto tendría consecuencias en su participación en la Copa América 2024.

Las inquietudes llegaron hasta la FPF, desde donde ya tenemos una respuesta respecto al futuro del delantero. Franco Navarro Mandayo, gerente de selecciones de la Federación Peruana, fue el encargado de transmitir calma en una reciente entrevista para el programa ‘Fútbol Como Cancha’.

“La información que tenemos, siendo respetuosos de las instituciones correspondientes, es que Polo tiene un tema en un estado puntual de Estados Unidos, que no es un estado en el cual la selección vaya a disputar partidos amistosos u oficiales por la Copa América, incluso no es un estado que esté dentro de los oficiales del torneo”, comentó. “Por ese lado estamos tranquilos”.