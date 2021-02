Durante esta nueva cuarentena, uno de los aspectos que más preocupan a miles de familias es cómo podrán atender a sus mascotas sin incumplir con las medidas del estado de emergencia por el nuevo coronavirus. Ante este problema, el Ministerio del Ambiente (Minam) realizó algunas recomendaciones.

Como se sabe, en el Perú existen tres niveles de alerta sanitaria para evitar la propagación y contagio del COVID-19: alto, muy alto y extremo. En este último grupo, se encuentran nueve regiones del país: Áncash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurímac, Callao y Lima (Metropolitana y Región).

Para atender las necesidades diarias de tu mascota, sean perros, gatos u otra especie de anima doméstico, el estado peruano ha realizado una serie de recomendaciones mediante el Minam. Estas contemplan también las emergencias veterinarias.

Necesidades diarias de tu mascota

Saca a tu perro diariamente a hacer sus necesidades. Para esto llévalo a lugares que se encuentren cerca a tu domicilio. Trata de que sea una salida breve. Recuerda recoger las heces de tu mascota antes de volver a tu casa.

“Si tu perro no hace sus necesidades en el breve tiempo que lo sacaste, vuelve a intentarlo al día siguiente. Si las hace dentro de casa, limpia sin regañarlo. Él no sabe lo que está pasando; entiéndelo y no lo hagas sentir culpable”, señala la web del estado peruano donde se publicaron las recomendaciones.

Esta página también nos recuerda que durante esta nueva cuarentena podremos adquirir alimentos para mascotas en los “centros de abastecimiento como mercados y bodegas”, detalla el sitio. Esto será posible incluso si se tratara de alimento especial para mascotas que requieren comida recetada por un veterinario.

Por otro lado, cabe recordar que durante el estado de emergencia será posible trasladar a nuestra mascota a un centro veterinario si así fuera necesario. Esto se puede hacer sin necesidad de un pase laboral, tanto usando la vía peatonal como en el transporte público, en un vehículo propio o contratando el servicio de un taxi.

Tener en cuenta

Recuerda que para poder realizar cualquiera de las actividades permitidas durante la cuarentena, de acuerdo al artículo 7 del Decreto Supremo N° 008-2021-PCM, deberás:

Tener tu DNI.

Llevar tu mascarilla bien puesta.

Tener puesto tu protector facial de forma correcta, si es que usarás transporte público.

Mantener el distanciamiento físico.

