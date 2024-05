Cecilia Tait, ex integrante de la selección peruana de vóley, dirigió unas fuertes declaraciones contra Esmeralda Sánchez, capitana de Alianza Lima, tras enterarse de que no desea volver a formar parte del equipo nacional. La también ex congresista no dudó en recordarla que podría recibir una sanción si mantiene su negativa y recordó las condiciones en las que ella llegó a jugar para el país.

¿Qué dijo Esmeralda Sánchez sobre la selección peruana de vóley?

La joven voleibolista está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. Como capitana de Alianza Lima logró llevar al equipo a la victoria de la Liga Nacional de Vóley Femenino en su temporada 2023-2024. Incluso, cabe mencionar que la ‘blanquiazul’ no obtenía este título desde hace más de 30 años, a pesar de haber disputado las tres anteriores finales.

Debido a estos logros, Esmeralda Sánchez fue invitada a Retirados Podcast para hablar sobre su vida, su carrera y su reciente triunfo junto a Alianza Lima. Sin embargo, cerca del final le preguntaron si consideraba que estaba en un buen momento para volver a ser titular de la selección peruana. Sánchez respondió rápidamente que sí, pero que no sabía si aceptaría la convocatoria del director técnico Antonio Rizola.

Asimismo, señaló que esta decisión no se debe a que simplemente no quiera representar a su país, sino debido a malas experiencias que tuvo en ocasiones pasadas, como falta de equipo deportivo, pagos y hasta faltas de respeto hacia las jugadoras.

“No sé si vaya aceptar selección este año por todas las cosas que hemos vivido todo este tiempo. Siento que no nos valoran lo suficiente para estar ahí. Ahora último nos pagaron con ropa. Entonces, un 99% de mi respuesta si me convocan o no es un no, más allá de representar a mi selección, quién no quiere, pero cómo se están dando las cosas. Nadie sabe lo que nosotras vivimos, fue muy duro, habían momentos que no teníamos ni agua”.

¿Cuál fue la respuesta de Cecilia Tait?

Siendo una ex voleibolista histórica de la selección peruana de vóley, el medio La Cátedra Deportes no tardó en consultar a Cecilia Tait por su opinión ante la aparente negativa de Sánchez. Ella criticó duramente que la joven esté considerando esta decisión e incluso llegó a comparar su reclamo por falta de recursos y pagos a lo que ella misma tuvo que vivir durante su paso por el ‘equipo de todos’. Por si fuera poco, llegó a señalar una Ley en la que se indica que se le puede amonestar por negarse a vestir la camiseta de la selección en el caso de ser convocada.

“Yo creo que primero ella gana, trae medallas y después puede opinar de esa naturaleza. Nosotras no teníamos ni zapatillas, horrible comparación, sí. Ella tiene un sueldo y muy buen sueldo, qué pena que si es convocada, rechace. Quiero decirle a la señorita que la Ley 28036, ahora que ha sido modificada, dice: ‘la que no vista la casaquilla peruana será sancionada’ y creo que le voy a pedir al Ministerio de Educación para que ya saque la resolución técnica para que se pueda aplicar”.