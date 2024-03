La razón por la que Chemo del Solar volvería a Cesar Vallejo, según Pedro García

Luego de que la César Vallejo anunciara por medio de sus redes sociales que Roberto Mosquera no iba más como DT del equipo trujillano, se viene especulando mucho sobre el próximo estratega que asumirá el proyecto. Ante ello, Pedro García, reconocido periodista deportivo, reveló que Chemo del Solar estaría muy cerca de la UCV y contó los motivos que lo impulsaría para que vuelva a dirigir al club poeta.

¿QUÉ DIJO PEDRO GARCÍA SOBRE LA POSIBILIDAD QUE CHEMO DEL SOLAR DIRIJA LA CÉSAR VALLEJO?

Pedro García confesó en su programa ‘Al Ángulo’ que se transmite por Movistar Deportes que José del Solar tiene la intención de dirigir un club en la cual pueda competir todas las semanas, a diferencia del actual cargo que tiene como director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Futbol (FPF). Por ello, una de las razones que llamaría la atención de ‘Chemo’ es tener a Paolo Guerrero en el plantel y la participación en la Copa Sudamericana.

“Según tengo entendido, ‘Chemo’ del Solar quiere dirigir, competir todas las semanas y es algo que no está haciendo ahora. Él ahora está conduciendo un proyecto sin adrenalina, un proyecto sin gol, un proyecto sin premio final, porque es a largo plazo. Yo tengo entendido que en la cabeza de ‘Chemo’ lo que hay es querer dirigir. Entonces, la César Vallejo hoy es una buena opción para un técnico que quiere dirigir, es espectacular. Tienes a Paolo Guerrero, tienes un buen plantel, tienes una ciudad que se paralizó un poco por este momento del equipo. Hay una voracidad por ver. Hay Copa Sudamericana y es interesante dirigir este torneo en fase de grupos”, dijo el comunicador.

Asimismo, García sostuvo que el técnico peruano tiene el deseo desde hace un buen tiempo de volver a comandar una vez más un equipo y tener su propia revancha. Como se sabe, el exfutbolista dirigió a la UCV en los años 2018 y 2022.

“Conozco la información concreta, no de ahora, sino que hace mucho tiempo. Tiene ganas de dirigir, tiene ganas de revancha. Además, si eres técnico, tienes ganas de dirigir y ves la tabla de posiciones (últimos lugares), dices: ‘Yo levanto al equipo’. ‘Chemo’ quiere dirgir, pero no come vidrio (no es loco). En la última fecha doble, cuando Juan Reynoso pierde en Bolivia y le tocaba jugar contra Venezuela en Lima, días después, la situación en la FPF fue tan intensa, que Perú no había regresado de allá y en el directorio no querían que Juan Reynoso dirija ante la Vinotinto. Entonces, tengo entendido que le ofrecen a ‘Chemo’ sentarse en el banco, pero no aceptó”, reveló el periodista en su programa.

FIXTURE DE CÉSAR VALLEJO EN LA LIGA 1 TE APUESTO

Fecha 9

Melgar vs. Cienciano

Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos

Cusco FC vs. Unión Comercio

Sport Huancayo vs. ADT

UTC vs. Sporting Cristal

César Vallejo vs. Universitario

vs. Universitario Atlético Grau vs. Carlos Mannucci

ALianza Lima vs. Los Chankas

Sport Boys vs. Alianza Atlético

Fecha 10

ADT vs. Cienciano

Los Chankas vs. Melgar

Cienciano vs. UTC

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo

Carlos Mannucci vs. Alianza Lima

Comerciantes Unidos vs. Cusco FC

Unión Comercio vs. César Vallejo

Universitario vs. Alianza Atlético

Fecha 11

Sport Huancayo vs. Cienciano

César Vallejo vs. Comerciantes Unidos

vs. Comerciantes Unidos Alianza Atlético vs. Unión Comercio

Cusco FC vs. ADT

Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal

Alianza Lima vs. Atlético Grau

Melgar vs. Carlos Mannucci

UTC vs. Los Chankas

Sport Boys vs. Universitario

Fecha 12

Cienciano vs. Deportivo Garcilaso

Atlético Grau vs. Melgar

Carlos Mannucci vs. UTC

Los Chankas vs. Sport Huancayo

Unión Comercio vs. Universitario

Sporting Cristal vs. Cusco FC

ADT vs. César Vallejo

Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético

Alianza Lima vs. Sport Boys

Fecha 13

Cusco FC vs. Cienciano

Alianza Atlético vs. ADT

Universitario vs. Comerciantes Unidos

César Vallejo vs. Sporting Cristal

vs. Sporting Cristal Melgar vs. Alianza Lima

UTC vs. Atlético Grau

Sport Huancayo vs. Carlos Mannucci

Deportivo Garcilaso vs. Los Chankas

Sport Boys vs. Unión Comercio

Fecha 14

Comerciantes Unidos vs. Unión Comercio

Carlos Mannucci vs. Deportivo Garcilaso

Alianza Lima vs. UTC

Atlético Grau vs. Sport Huancayo

ADT vs. Universitario

Los Chankas vs. Cusco FC

Cienciano vs. César Vallejo

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

Melgar vs. Sport Boys

Fecha 15

Alianza Atlético vs, Cienciano

UTC vs. Melgar

Unión Comercio vs. ADT

Universitario vs. Sporting Cristal

Sport Huancayo vs. Alianza Lima

Deportivo Garcilaso vs. Atlético Grau

Cusco FC vs. Carlos Mannucci

César Vallejo vs. Los Chankas

vs. Los Chankas Sport Boys vs. Comerciantes Unidos

Fecha 16

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso

ADT vs. Comerciantes Unidos

Sporting Cristal vs. Unión Comercio

Melgar vs. Sport Huancayo

Cienciano vs. Universitario

Atlético Grau vs. Cusco FC

Carlos Mannucci vs. César Vallejo

Los Chankas vs. Alianza Atlético

UTC vs. Sport Boys

Fecha 17