Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a México/Estados Unidos/Canadá 2026, están al rojo al vivo luego de la disputa de las primeras 4 jornadas en las cuales selecciones como Argentina siguen consolidándose, y algunas como Chile, no levantan cabeza. El choque de ‘La Roja’ en Maturín ante Venezuela representó una dura caída para los dirigidos por Eduardo Berizzo, quien luego del 3-0 se volvió tendencia porque técnicos como Ricardo Gareca vienen siendo nombrados para reemplazarlo. Conoce a partir de cuándo el ex DT de Perú empezaría a evaluar propuestas u ofrecimientos de cara a las presentes Clasificatorias.

¿A PARTIR DE QUÉ FECHA RICARDO GARECA EVALUARÍA PROPUESTAS PARA DIRIGIR A SELECCIONES QUE PARTICIPAN EN LAS CLASIFICATORIAS 2026 COMO CHILE?

El entrenador argentino, Ricardo Gareca, que por estos días se encuentra en el Perú donde dejó huella para participar en un evento de recursos humanos, otra vez ha vuelto a ser nombrado como candidato a dirigir en unas Eliminatorias, pero esta vez para asumir el cargo como reemplazo de Eduardo Berizzo en ‘La Roja’.

Tal y como ocurrió cuando Ecuador se quedó sin Gustavo Alfaro, el exseleccionador de la ‘Bicolor’ contaría con un perfil que gustaría en la interna de la Federación de Fútbol de Chile, y entraría en la consideración del ente mapochino a raíz del mal arranque rumbo a la Copa del Mundo 2026 que se acrecentó con la goleada recibida en Maturín por la fecha 4 de las Clasificatorias.

GARECA TIENE EL CELULAR CARGADO 🤳



¿Por si se va Berizzo? Ricardo Gareca encenderá el teléfono en diciembre en busca de un nuevo desafío, reporta @lopezrodrigo3 para #DFSHAChile 🐯



¿Cómo andaría con @LaRoja el ex técnico de Perú?#EliminatoriasEnDSPORTS pic.twitter.com/LDp7JVMfOg — DSportsCL (@DSportsCL) October 18, 2023

De acuerdo a información vertida por el periodista de DirecTV Sports, Rodrigo López, en el programa llamado “De Fútbol Se Habla Así” (DFSHA), Ricardo Gareca empezaría a “escuchar ofertas” a partir del mes de diciembre, o sea un mes después que acabe la última fecha doble por Eliminatorias Sudamericanas del año, y “de “preferencia selecciones”.

Teniendo en cuenta este dato exclusivo brindado por el panelista de DFSHA para Chile luego de conversar con el círculo laboral más cercano del ‘Tigre’, y si los resultados no acompañan a Eduardo Berizzo durante noviembre, su compatriota de 65 años podría convertirse en el nuevo entrenador de ‘La Roja’, y volver a dirigir tras su efímero paso por Vélez Sarsfield entre fines de 2023 e inicios de 2024.

Con respecto a los rumores y especulaciones que colocan a Ricardo Gareca como el principal candidato a suceder al ‘Toto’ si es que la próxima fecha doble, Chile no tiene un buen rendimiento futbolístico o no consigue las unidades necesarias para escalar posiciones en las Clasificatorias 2026, es importante destacar que Claudio Borghi, ex DT mapochino, también se pronunció al respecto y sumó a Gustavo Quinteros en calidad de alternativa para sustituirlo.

¿QUÉ DIJO CLAUDIO BORGHI SOBRE LA POSIBLE LLEGADA DE RICARDO GARECA COMO DT DE CHILE EN REEMPLAZO DE EDUARDO BERIZZO?

En apenas 4 días, la Chile de Eduardo Berizzo pasó de la alegría a la decepción tras el 3-0 en contra recibido por una Venezuela que parece estar encaminada a luchar por uno de los 6 cupos directos rumbo al Mundial norteamericano, mientras ‘La Roja’ se hunde en un mar de dudas que originan comentarios y críticas como las vertidas por Claudio Borghi, quien no dudó en hablar públicamente sobre la posibilidad de que Ricardo Gareca reemplace al DT argentino.

Como parte de una entrevista brindada en exclusiva para Radio Continental del país albiceleste, el entrenador que dirigió a la selección mapochina entre febrero de 2011 y noviembre de 2012, se manifestó en relación a la continuidad del ‘Toto’ tras el mal arranque por Eliminatorias, y dijo que “no sé después de este resultado lo que irá a pasar con Berizzo”.

“Irán a buscar a dos extranjeros que son los que más suenan acá”, remarcó Claudio Borghi sobre la posible destitución del entrenador argentino de 53 años, y el profesional que lo sustituiría para lo que resta de las Clasificatorias 2026.

De manera rotunda, el popular ‘Bichi’ aseguró que uno de los candidatos a ponerse el buzo de Chile “es el ‘Flaco’ Gareca, de gran paso en Perú”, mientras que también suena fuerte según él, “Quinteros, el técnico de Colo Colo, que es argentino-boliviano”.

Cabe resaltar, que tras brindar estas declaraciones para Radio Continental, el nombre del experimentado estratega de nacionalidad argentina se volvió tendencia en una Sudamérica que pronto podría volver a verlo vestido con el buzo de ‘La Roja’.

¿RICARDO GARECA VOLVIÓ A DIRIGIR PROFESIONALMENTE TRAS SU PASO COMO DT DE PERÚ?

El popular ‘Tigre’, según Rodrigo López de DirecTV Sports, anduvo de vacaciones por Arabia Saudita en 2023, y actualmente vive en su natal Argentina a la espera de una oferta que lo seduzca a nivel de selecciones.

Con apenas 12 partidos dirigidos, Ricardo Gareca dejó el cargo como entrenador de Vélez Sarsfield en lo que significó su segundo ciclo en Liniers, luego de los 7 años que estuvo al frente de la ‘Blanquirroja’ entre el 2015 y 2022.

Actualmente, el experimentado estratega de nacionalidad argentina, se encuentra en Perú para participar del Primer Festival de Recursos Humanos en Latinoamérica organizado por People Day by Buk, donde brindará una charla en el Jockey Club este jueves 19 de octubre a partir de las 5.45 de la tarde.