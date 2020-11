Cada 22 de noviembre, la música y quienes la hacen tienen su propia celebración llamada el ‘Día del Músico’. Esta es la historia de esta fecha que llena de orgullo a las personas que mediante este arte llegan a millones de corazones.

¿Y a quién no le gusta la música? Es prácticamente imposible encontrar a un ser humano que no disfrute con la música. Otra cosa diferente es el estilo de música. Pero en general a todos nos agrada. Y el motivo no es otro que el hecho de que la llevamos en los genes. Sin importar su género, la música es capaz de cambiar nuestro estado de ánimo reduciendo la tristeza, el estrés y haciéndonos sentir mejor.

¿Por qué se celebra el día del músico?

La fecha del 22 de noviembre conmemora la muerte de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Esta mártir cristiana fue retratada en el siglo XV por los artistas de la época, siempre tocando el arpa u otros instrumentos musicales. Por ello se le ha vinculado tanto al arte de la música.

Las primeras celebraciones se remontan al Edimburgo de 1695. Posteriormente se unieron a las celebraciones países como Alemania, España y Francia. En América Latina fue Brasil el país pionero de celebrar una fiesta el 22 de noviembre, comenzando entre 1919 o 1920, extendiéndose posteriormente al resto de los países iberoamericanos.

Finalmente, en un día como este domingo 22 de noviembre, deseamos un feliz día del músico a quienes hacen de este arte una realidad para el beneplácito de millones de personas.

