Seguidores o no de las tendencias en redes sociales, quién no conoce al famoso perrito ‘Cheems’, de los memes que circulan por Internet. Sin embargo, la tierna mascota no pasa sus mejores días y así lo hicieron conocer sus dueños a través de Instagram. Pero, ¿qué enfermedad aqueja al querido Balltze y cuál es su actual estado de salud? Aquí la historia.

De raza Shiba-inu, se hizo popular por ser un fanático de las hamburguesas con queso, por lo que se hizo popular el término ‘Cheemsburguer’. Además, una vez hecho popular a través del ciberespacio, era común verlo acompañado de situaciones singulares en las que se agregaba una letra M al final de las palabras, para representar su inocencia en diversos escenarios.

Lamentablemente, desde hace algunas semanas, sus dueños han compartido más novedades sobre el estado de salud de la tierna mascota, lo que generó preocupación en sus miles de seguidores. Según lo recogido por el portal argentino TN, este “no está tan activo como antes”, como explican los criadores del perrito.

“Balltze está enfermo desde el 10 de mayo. Vomitaba todo y también seguía con diarreas. Primero le diagnosticaron pancreatitis, después del primer análisis de sangre el 13 de mayo”, se puede leer en el comunicado compartido en la cuenta de Instagram del animalito. Sin embargo, no sería lo más difícil por esos días.

Más adelante, sus propietarios explicaron que, desde el jueves 19 de mayo, sus síntomas no habían disminuido, sino todo lo contrario. Ante esta situación, debieron llevarlo de emergencia y fue el Veterinary Medical Center de Minnesota (VCM) donde continuaron los estudios para determinar qué es lo que en realidad sucedía con el querido ‘Cheems’.

Tras un nuevo análisis de sangre y radiografías, “el resultado fue mejor que el primero y las radiografías también parecen normales”, añadieron. Además, precisaron que una de las principales dificultades es no tener un pronóstico claro de lo que padece Balltze, por lo que no puede realizarse un ultrasonido aún.

Aunque los dueños del popular personaje de Internet explicaron que demoraron en contar lo que sucedía con su perrito, aseguraron que no volvería a suceder algo similar y que, de ahora en adelante, mantendrán informados a los miles de seguidores de ‘Cheems’ sobre la salud del can. De más está decir que cada uno de sus fanáticos esperan una pronta recuperación del animalito que les ha sacado más de una sonrisa.