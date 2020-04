¿A qué hora abre y cierra Walmart durante Semana Santa? Walmart es considerada una de las tiendas minoristas más populares en Estados Unidos. Con cerca de más de 4 mil establecimientos en territorio norteamericano, es una de las apuestas seguras de las familias para realizar compras para el hogar a precios cómodos.

Inaugurada en 1962, la cadena tiene como sede principal la ciudad estadounidense de Bentonville, Arkansas. Además de operar en 50 estados de Estados Unidos, su presencia se extiende en más de 28 países del mundo como Canadá, Argentina, Brasil, Chile, entre otros.

El horario de atención de 24 horas es uno de los diferenciales de las sedes de Walmart, pero como ya lo hicieron sus representantes anteriormente en medio de la crisis del coronavirus para evitar más contagios, ahora ha tomado nuevas medidas para atender a la gran afluencia de visitantes que se dan cita durante las celebraciones por Semana Santa.

Nuevos horarios por Semana Santa

Hasta el 11 de abril, el nuevo horario de las tiendas de Walmart será de 7 a.m. a 8 a.m. para adultos mayores, embarazadas y personas con algún tipo de discapacidad. Mientras que para el público general la atención irá de 8 a.m. a 4:30 p.m.

Pasada la Semana Santa, los establecimientos en Estados Unidos retomarán el horario con el que venían operando.

Horario de atención en medio del coronavirus

Ya no atienden las 24 horas. La medida de la compañía busca salvaguardar la salud y seguridad de sus colaboradores y clientes en medio de la alerta sanitaria por la Covid-19. El nuevo horario de atención que ha aplicado Walmart en sus tiendas en Estados Unidos es el siguiente: de lunes a domingos desde las 7 a.m. a 8:30 p.m.

Horario especial para adultos mayores

Hasta el 28 de abril, los establecimientos de Walmart abrirán una hora antes ( 6 a.m.) para que los clientes de 60 años a más puedan realizar compras de alimentos, así como medicinas.

Límite de compras

Los visitantes tienen límites al adquirir productos de limpieza, desinfectante de manos, agua, huevos, leche, pañales, alimentos para bebés, entre otros. Esta medida busca evitar que exista desabasto en categorías esenciales para el público.

Medidas contra el coronavirus

Walmart busca cuidar el bienestar de sus clientes, por ello, han tomado acciones que tienen como finalidad que se mantenga el distanciamiento social y no se produzcan nuevos casos de contagios por el coronavirus.

-Las tiendas permanecen cerradas después de las 8:30 p.m., para que los trabajadores puedan reponer los estantes y desinfectar todos los ambientes del establecimiento.

-Han realizado marcados de distancia social en todas las tiendas de Estados Unidos.

-Se realizan constantes controles de temperatura antes que sus trabajadores y clientes ingresen al establecimiento.

-Disponen de guantes y mascarillas para todo cliente que lo necesite.

Consejos para comprar en Walmart

Compra lo necesario en tiempos de coronavirus. Estos son los tips que deja la cadena.

Mantener un metro de distancia de otra persona.

Lavarse las manos durante 20 segundos antes de empezar las compras.

No salir de casa si presenta fiebre.

Planifica tus compras, así compras lo necesario para tu familias, y dejas suficiente para el resto.

Usa la aplicación Walmart para organizar tu lista de compras, encontrar la dirección de tiendas y realizar tus pagos.

Asiste a la tienda solo. Evita llevar a tus familiares más propensos.

Ayuda a que los adultos mayores puedan realizar sus compras primero.

Sé paciente.

Recojo y entrega de productos

Ten en cuenta que puedes pedir distintos productos comestibles a través de la página de Walmart. Solo debes reservar la hora y sede de tienda. El trabajador hará la selección y te los hará llegar, así mantendrás el distanciamiento social. También hay opciones para que puedan llevar el pedido a tu casa. Para consultar si este servicio está disponible en la zona donde vives, da clic aquí.

