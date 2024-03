Al fondo hay sitio 11: cuándo es estrena, a qué hora y qué actores estarán

Una de las series más importantes del país como ‘Al fondo hay sitio’ esta a poco de estrenar su temporada 11, luego de algunos meses de espera. La serie de América TV traerá a personajes como Don Gilberto, Charito, Jimmy, July, Cristóbal y más para el placer de sus miles de fanáticos. Todos los detalles del esperado estreno en la siguiente nota.

¿A QUÉ HORA Y CUÁNDO ES EL ESTRENO DE ‘AL FONDO HAY SITIO’?

El primer episodio de ‘Al fondo hay sitio’ y su temporada 11 se estrenará este lunes 8 de abril, a partir de las 8:40 p. m. a través de la señal de América Televisión. Durante el episodio de estreno se podrá conocer el destino de Francesca Maldini (Yvonne Fraysinnet) luego de haber sido capturada por Claudia Llanos en su propio carro. Además, se sabrá si Alessia Montalbán logró sobrevivir al ataque que le propinó Benjamín. Y finalmente, se descubrirá el futuro de Joel Gonzales (Erick Elera) tras la traición a Patty en su boda.

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS PERSONAJES DE ‘AL FONDO HAY SITIO’?

Uno de los integrantes que formará parte de la exitosa serie de ‘Al fondo hay sitio’ será David Villanueva, el actor español de 40 años que decidió retornar al país para integrarse al elenco. Otra será Nidia Bermejo, quien es una joven profesora y directora de teatro. Ella no dudo en mostrar su felicidad por interpretar a un nuevo personaje. Alex Béjar es otra de las sorpresas, pese a que la española ya ha integrado la serie, ahora tratará de luchar por el amor el Cristóbal. Finalmente, Adriana Campos Salazar es uno de los jales para esta temporada 11 que interpretará a la hija de Tito.

¿POR QUÉ MÓNICA SÁNCHEZ RECHAZÓ ESTAR EN ‘AL FONDO HAY SITIO’, SEGÚN EFRAÍN AGUILAR?

Efraín Aguilar brindó una entrevista al programa ‘Café con la Chevez’ que se transmite por YouTube, donde reveló anécdotas de su carrera en todos estos años. Entre lo que contó, tocó el tema de Mónica Sánchez y su participación en ‘Al fondo hay sitio’. El productor peruano explicó que contactó a la actriz para que forme parte de la serie luego de verla en una obra; no obstante, ella tenía algunos prejuicios con dicha producción.

“Mónica llegó con ciertos prejuicios, se sentía una figura, pensaba que ‘Risas y salsa’, ‘Así es la vida’, ‘Mil oficios’ eran para ella cosas de segunda categoría. Mi misión era convencerla, le dije que era importante para su estabilidad económica, que la contrataba por un año”, sostuvo en al inicio.

Asimismo, el popular ‘Betito’ reveló que la actriz de 54 años le solicitó 24 horas para brindarle una respuesta con respecto a lo ofrecido, aunque luego le aceptó. “Me dijo que le habían dicho que yo era una persona muy correcta con los actores y yo le dije que, si a la semana no se sentía cómoda, se iba y ya yo veía qué hacer. Comenzamos y cayó a pelo, ella fue la única que no hizo taller. Le transformó la vida”, dijo el actor.

“Ella tiene una posición política muy opuesta, hemos discutido, pero seguimos siendo amigos de verdad, nos queremos mucho, nos extrañamos, esa amistad no se perderá nunca”, añadió el también político en relación con las diferentes ideologías políticas que tiene con ella, resaltando su gran amistad que perdura hasta la actualidad.