Andrés Hurtado es uno de los personajes más pintorescos de los espectáculos en Perú. Cuenta con gran cantidad de seguidores que destacan su simpatía y ánimo de ayudar siempre a los más necesitados. Sin embargo, Fernando Armas, conocido cómico nacional, señaló que el popular ‘Chibolín’ tuvo serios problemas en un momento de su carrera profesional y destacó que no siempre fue esa persona adinerada que aparenta ser.

Fernando Armas sobre Andrés Hurtado, ‘Chibolín’: “Era el Mayimbu de la época”

El experimentado comediante hizo hincapié en algunos problemas que tenía Hurtado para aprenderse lo que debía decir durante un show. “Pasaban los años y no se aprendía cuatro hojas o dos guiones. Seguía porque ‘Chibolín’ es muy carismático. Es muy gracioso. Era el Mayimbu de esa época”, comentó Armas en una entrevista para el canal de YouTube de Carlos Orozco.

Asimismo, al cómico le consultaron sobre la imagen que intenta dar ‘Chibolín’ de una persona millonaria. “Bueno, no sé si ahora, pero antes pedía plata a todo el mundo y me vendió una cámara filmadora que nunca funcionó”.

Los cibernautas manifestaron sus opiniones sobre lo dicho por Armas. “Chibolín es un personaje oscuro”, “Fernando nunca me ha dado risa”, “A mí no me agrada Chibolín”, “Está mal que hable así de Chibolín”, fueron algunos de los comentarios de dicho video.

¿Andrés Hurtado “Chibolín” es un extraterrestre? Esto fue lo que dijo en México el conductor peruano

En una entrevista de junio de 2023, en el programa “Hoy Día” de Telemundo, el conocido presentador peruano Andrés Hurtado, también conocido como “Chibolín”, sorprendió a todos al afirmar que es un extraterrestre. Las declaraciones se dieron luego de un episodio polémico en su programa en Perú, donde corrió al productor en vivo por un error en la escaleta.

Después del incidente, el video se volvió viral y los conductores de “Hoy Día” decidieron cuestionar a Hurtado sobre su sorprendente afirmación. Ante la incredulidad de todos, el presentador respondió: “Soy hermano superior, mal llamados extraterrestres. Por eso, trato de entender a los humanos cuando cometen errores”. Además, aseguró tener documentación que respalda su condición y mencionó a Jaime Maussan como su “partner” y hermano superior.

No es la primera vez que Andrés Hurtado menciona su supuesta conexión extraterrestre. En años anteriores, durante un comunicado en el que anunciaba su intención de postularse para la presidencia, afirmó que su decisión se debía a un contacto con seres extraterrestres. Según él, estos seres miden cerca de ocho metros y le han informado sobre su éxito televisivo en más de una ocasión.

Las declaraciones de Hurtado han generado controversia y escepticismo entre el público. Mientras algunos consideran que podría tratarse de una estrategia para llamar la atención, otros se muestran más escépticos respecto a sus afirmaciones. No obstante, el presentador sigue firme en su postura y asegura tener pruebas de su conexión con seres de otro planeta.

Habrá que esperar para ver cómo se desarrolla esta sorprendente historia y si Andrés Hurtado logra respaldar sus afirmaciones con pruebas contundentes. Mientras tanto, su declaración sobre ser un extraterrestre continúa generando debate y especulaciones en el mundo del espectáculo y más allá.

