Giovanna Valcárcel, prima de Millet Figueroa revela anécdota con Marcelo Tinelli en Navidad

Giovanna Valcárcel es una actriz cómica y locutora con mucha experiencia en el medio nacional, pues ha tenido la oportunidad de formar parte de grandes programas, aunque ahora participará en ‘El Gran Chef Famosos: El Restaurante’ de Latina TV. Precisamente, la artista brindó una entrevista en la cual reveló detalles sobre la relación entre su prima Millet Figueroa y Marcelo Tinelli. Todos los detalles en la siguiente nota.

¿QUÉ DIJO GIOVANNA VALCÁRCEL SOBRE LA ANÉCDOTA ENTRE MILLET FIGUEROA Y MARCELO TINELLI?

Giovanna Valcárcel cedió una entrevista al diario Trome, en la cual contó algunos pormenores sobre la relación sentimental que tiene Millet Figueroa y el conocido presentador de televisión argentina Marcelo Tinelli. La locutora se atrevió a contar que tuvo la oportunidad de entablar una conversación con el argentino por medio de una videollamada en Navidad cuando toda la familia estaba reunida, resaltando que él se sabia los nombres de cada uno de ellos.

“Hemos almorzado juntas. Está contentísima, enamoradísima, simplemente veo los ojos de ella y está muy feliz. ¿Cómo les va en la relación? No le pregunto mucho por su vida privada ni ella me pregunta a mí. Te puedo decir que la Navidad pasada las pasamos todos juntos, al lado de mi papá. Estábamos Milett, mi tía Martha, mi hermana y Marcelo llamó. Tuve la oportunidad de conversar con él e hicimos videollamada y lo más lindo de todo fue que Marcelo no nos dijo ‘hola ¿quién eres?’, sino que sabía el nombre de todos, fue muy cariñoso con mi papá”, comentó en un inicio.

Asimismo, la actriz peruana no dudo en dejar en claro que la relación entre su prima y Tinelli va más allá, es decir, pudo notar muy comprometido al empresario con los integrantes de su pareja. “Él sabe perfectamente quiénes somos, sabe quién es la familia y eso no suena nada pasajero. Yo les deseo lo mejor porque los dos son unos lindos de primero y se le ve felices juntos”, sostuvo.

¿QUÉ OPINA GIOVANNA VALCÁRCEL SOBRE LA DIFERENCIA DE EDAD ENTRE MILLET FIGUEROA Y MARCELO TINELLI?

Giovanna Valcárcel contó que ve muy alegre a su tía Martha Valcárcel por la relación que tiene su hija Millet Figueroa con Marcelo Tinelli, resaltando que no existe interés de por medio y que todo es amor entre ambos. Además, restó importancia sobre la diferencia de edad que existe entre el presentador argentino con la modelo. “Yo tengo 44 años y cuando he sido chiquilla he estado con personas mayores. La verdad, lo que importa es lo que está acá (se toca la cabeza) no lo que dice tu DNI”, precisó a dicho medio de comunicación.