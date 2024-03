Luego de 2 décadas aproximadamente, el periodismo de Mávila Huertas retornó a ATV para asumir la conducción de “Ocurre ahora”, programa que va de lunes a viernes e informa al televidente sobre todo el acontecer nacional e internacional. Tras su llegada al mismo canal donde trabaja una de sus últimas fervientes críticas, la también escritora de 53 años le abrió las puertas de su casa a las cámaras de “Magaly TV, La Firme”, brindando detalles nunca antes expuestos públicamente acerca del ‘ampay’ protagonizado junto al que era esposo de Mónica Delta. Conoce qué dijo al respecto, cómo lo aclaró y asimismo cuál fue la particular situación vivida en medio del asedio periodístico.

QUÉ DIJO MÁVILA HUERTAS EN “MAGALY TV, LA FIRME” ACERCA DEL ‘AMPAY’ PROTAGONIZADO JUNTO AL EXESPOSO DE MÓNICA DELTA

El sonado ampay de Mávila Huertas con Roberto Reátegui, en su momento causó mucha controversia debido a que era el esposo de Mónica Delta, pero hoy la conductora de “Ocurre ahora” vía “Magaly TV, La Firme” se encarga de aclararlo y brindar detalles acerca de la situación experimentada durante la década del 2000.

La entrevista concedida y emitida el 1 de marzo, permitió conocer su versión de los hechos, descartando inicial y tajantemente que el productor televisivo aún mantenía una relación matrimonial con la actual presentadora de “Punto Final” al momento de hacerse públicas las imágenes por parte de la popular ‘Urraca’.

“El ‘urraco’ que nos ampayó dijo ‘ahí va Mávila con Roberto Reátegui’ que, en efecto, estaba todavía casado con Mónica Delta, pero dice ‘van al departamento de Mávila’”, evocó Mávila Huertas sobre aquella narrativa mencionada en el video del ‘ampay’, asegurando casi 25 años después que “no era mi departamento, era el de Roberto, (y) con esa información hubiera quedado claro que ya estaba separado de Mónica”.

LA PECULIAR ANÉCDOTA DE MÁVILA HUERTAS SOBRE LA VEZ QUE SE ESCONDIÓ EN LA MALETERA DEL AUTO DE FEDERICO SALAZAR TRAS EL ‘AMPAY’ CON ROBERTO REÁTEGUI

Era el año 1999 cuando Mávila Huertas fue ampayada por primera vez desatando una gran polémica mientras trabajaba para Panamericana TV, y casi 25 años después concedería una entrevista precisamente al programa de espectáculos que la captó en compañía de Roberto Reátegui, el recordado esposo de Mónica Delta por ese entonces, provocando así el inicio de un incesante asedio periodístico.

“Magaly TV, La Firme” buscó a la destacada y reconocida periodista de “Ocurre ahora” con la finalidad de conocer más acerca de su vida personal, ‘ampays’ y en consecuencia, detalles sobre la vez que se escondió en la maletera del auto de Federico Salazar.

Tras ser captada junto a Roberto Reátegui con quien inició un largo romance a comienzos del siglo XXI, Mávila Huertas como protagonista, tuvo que esquivar de alguna forma a los medios del espectáculo cuya misión era abordarla para escuchar su versión de los hechos, sin embargo fue el presentador televisivo que no tuvo mejor idea que decirle “entra a la maletera de mi auto para que no vean cómo vas a salir” tras una de las ediciones de “Buenos Días Perú” vía Panamericana TV.

“Entonces yo entré a la maletera del auto de Federico”, confesó la también escritora de 53 años en “Magaly TV, La Firme”, recordando que tras hacerle caso a Federico Salazar, logró zafar en aquella ocasión del asedio periodístico generado a partir del ampay junto al que era esposo de Mónica Delta.

Finalmente, y en relación a tan particular anécdota, la conductora de “Ocurre ahora” cuenta que su compañero en “Buenos Días Perú” salió airoso manejando, cuando de pronto “en la Javier Prado me dice ‘dónde te dejo’”, respondiendo inmediatamente que “ni se te ocurra parar”.

Con respecto al ampay en sí, resulta importante recordar que Mávila Huertas protagonizó un segundo ampay, en este caso captada por los ‘urracos’ en diciembre de 2020 junto a Luis Miguel Castilla, ministro de Economía y Finanzas que trabajó por 3 años en el gobierno de Ollanta Humala.

¿MÁVILA HUERTAS QUIERE CASARSE OTRA VEZ?

Los amoríos más duraderos y conocidos de Mávila Huertas fueron los que tuvieron a un ampay como material audiovisual público, y aunque hoy confiesa estar soltera tras el fin del vínculo sentimental con Luis Miguel Castilla, aún anhela hasta volver a comprometerse en matrimonio.

“Me encantaría volver a casarme, a enamorarme, tener un compañero para envejecer con él”, expresó la periodista de ATV, quien mostrando su lado más romántico, dijo además que “me encanta que me regalen flores, que me abran la puerta del carro, soy un poco a la antigua”.

Asimismo, afirmó para “Magaly TV, La Firme” que le gusta mucho “estar rodeada de vegetación”, y aunque “la gente dice que me he vuelto antisocial”, pues la verdad es que “no, realmente disfruto mucho de esos tiempos de paz y de silencio”, terminó puntualizando una Mávila Huertas que exteriorizó sus más íntimas emociones, sentimientos e impresiones vinculadas al amor de pareja.