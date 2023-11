Carlos Guerra, popularmente conocido en las redes sociales como el ‘Tío Lenguado’, se dio a conocer durante la pandemia al publicar contenido digital en su canal de YouTube, donde se muestra preparando comidas sencillas junto a su hijo denominado ‘Descocaos’. La aceptación que consiguió con el público fue debido a que brindaba facilidad para cocinar con pocos recursos a las personas que atravesaban dificultades económicas.

Recientemente, el emergente personaje peruano fue entrevistado por el canal digital “SomosNDG” y reveló que fue invitado para formar parte del programa de televisión “El Gran Chef Famosos”, que se ha convertido en el favorito del público y que actualmente se encuentra en su cuarta temporada.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DEL ‘TÍO LENGUADO’ TRAS LA INVITACIÓN DEL PROGRAMA ‘EL GRAN CHEF FAMOSOS’?

El ‘Tío Lenguado’ declaró ante los conductores del espacio digital que recibió la invitación del reality culinario de Latina, pero su respuesta fue un sorpresivo y rotundo “No voy”.

El influencer sostuvo que, a diferencia de los chefs convencionales, él cocina por obligación y prefiere realizar sus preparaciones en platos con simples presentaciones. “Yo no soy cocinero, yo cocino por necesidad y hago cosas simples. A mí no me gustan tantos ingredientes, ni cosas rebuscadas”, señaló Guerra.

En este sentido, el empresario declaró que sus recetas pueden cocinarlas cualquiera, ya que los ingredientes que utiliza pueden ser accesibles para el público en general y puede ser adquiridos en cualquier bodega de barrio.

Guerra enfatizó que no cuenta con la experiencia culinaria ni la formación que tienen los chefs profesionales, por lo cual prefiere mantener su personaje que destaca autencidad y así evitar engañar a sus seguidores. Además, sostuvo que su pasión se encuentra en la cocina sencilla por encima de los reflectores de la televisión.

¿CÓMO ALCANZÓ LA POPULARIDAD EL ‘TIO LENGUADO’?

En el año 2020, Carlos Antonio Guerra Verrando se hizo popular en la plataforma de videos YouTube, donde comenzó a publicar contenidos sobre el mundo culinario de una manera singular y por la forma que lo caracteriza. Sus ‘clips’ se han convertido en los preferidos por los usuarios de la plataforma.

Su canal “Tio Lenguado y Descocaos”, que fue creado junto a su hijo, en la actualidad cuenta con más de medio millón de seguidores y ya han creado más de 420 videos en tan solo tres años. En la descripción del canal destaca que su contenido está dirigido a las familias y para aquellas personas que disfrutan cocinar, además de apreciar el turismo, los viajes, las motos, las aventuras y mucho más.

En junio de este año, en medio de gran expectativa, el ‘Tío Lenguado’ abrió su primer restaurante en Piura llamado “Tío Lenguado Ceviches”, situado en el parque Bello Horizonte. La inauguración se llevó a cabo el 9 de dicho mes y mediante un video mostró cómo la vivió con sus clientes. El empresario rompió en llanto por conseguir su sueño a los 64 años.

Asimismo, el concepto del restaurante será de “cocina abierta”, por lo que los comensales tendrán la posibilidad de ver cómo se prepara la comida en vivo. Además, el youtuber manifestó que le gustaría poder interactuar con sus clientes y grabar videos con ellos con el objetivo de entretenerlos y hacerlos sentir como en casa.