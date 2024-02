El productor de ‘América Hoy’, Armando Tafur, abordó la posibilidad del regreso de Christian Domínguez al programa luego de su reciente escándalo por infidelidad. La respuesta que dio ha dejado sorprendido a varios en las redes sociales. ¿Qué es lo que dijo? En la siguiente nota te contaremos todo, y te brindaremos otros detalles relacionados a este tema.

QUÉ DIJO EL PRODUCTOR DE AMÉRICA HOY SOBRE EL REGRESO DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Armando Tafur, productor de ‘América Hoy’, dejó abierta la posibilidad de que Christian Domínguez regrese a la conducción del programa, a pesar de su reciente escándalo de infidelidad.

Tafur señaló que, aunque actualmente Domínguez no forma parte del equipo, no descarta su regreso, siempre y cuando esté ordenado con su vida.

Afirmó, además, que el cantante ha sido cumplidor en el pasado, pero también expresó su intención de renovar un poco el equipo del programa matutino.

Principio del formulario”Christian no está con nosotros ahora, pero no descarto nunca que alguien regrese, mientras estén ordenados con su vida. Él siempre ha sido cumplidor, pero tengo intención de renovar el equipo un poco”, dijo Armando Tafur.

¿QUÉ SE SABE ACERCA DE LAS FOTOS QUE PAMELA FRANCO Y CHRISTIAN DOMÍNGUEZ AÚN MANTIENEN EN INSTAGRAM PESE AL ESCÁNDALO MEDIÁTICO?

La relación que iniciaron hace 4 años aproximadamente, culminó de la manera más escandalosa para la pareja conformada por ambos artistas, tras darse a conocer que Christian Domínguez mediante imágenes emitidas por “Magaly TV, La Firme”, le había sido infiel a Pamela Franco con Mary Moncada, pero tras ello diversos hechos han generado que la prensa de espectáculos especule acerca de una eventual reconciliación a partir de evidencias encontradas en redes sociales.

A raíz del ‘ampay’ protagonizado por el líder de ‘Gran Orquesta Internacional’, la confesa infidelidad todavía genera repercusión, y pese a que la ex Alma Bella había compartido un comunicado donde daba por finalizado su vínculo sentimental, lo cierto es que las publicaciones de Instagram previas al polémico caso aún se mantienen intactas.

Ingresando y revisando los perfiles de Pamela Franco y Christian Domínguez, podremos evidenciar que ambos no han borrado las fotografías que tienen en común ni dejado de seguirse, aunque realizando la acción de impedir la recepción de comentarios para evitar las duras críticas por parte de internautas.

Cabe destacar, que la pareja que conformaron los cantantes de cumbia, salió al frente en América TV para contar sus versiones acerca del ‘ampay’, y ella también expresarse sobre los rumores que la asocian con Christian Cueva.

¿PAMELA FRANCO Y CHRISTIAN DOMÍNGUEZ VOLVERÁN A SER PAREJA? ESTO DIJO LA CANTANTE EN “MANDE QUIEN MANDE”

Así como Christian Domínguez, Pamela Franco también se presentó en “Mande Quien Mande” de América TV para expresarse no solo acerca de la infidelidad sufrida a causa de la traición del líder de Gran Orquesta Internacional, sino también sobre el amorío que tuvo con Christian Cueva, futbolista peruano que también confirmó el vínculo mantenido hace varios años.

Sin embargo, el tema que causó controversia inicialmente representa el asociado al ‘ampay’ emitido por “Magaly TV, La Firme”, y por lo cual la cantante de cumbia sorprendió a los televidentes tras revelar que aún lo sigue queriendo porque “el amor no se va de la noche a la mañana”, dejando abierta la posibilidad de poder reconciliarse a futuro.

“Yo amo a Christian Domínguez. Es el papá de mi hija y no podría decirle que no por una cólera y todo lo que ha pasado”, expresó Pamela Franco ante la pregunta de María Pía Copello que puntualizaba sobre una eventual oportunidad de recuperar la familia que tenían si Christian Domínguez lo intentara, y según ella “solamente el tiempo me hará pasar todo el proceso para asimilar todo y saber qué va a pasar”.

Tras reconocer que aún ama al también empresario y dueño de orquestas como “Puro Sentimiento”, la ex Alma Bella dijo, además, que más allá de las terapias que estaría llevando para tratar de identificar patrones o pautas vinculadas a la infidelidad cometida, una eventual reconciliación dependería en gran medida “de uno mismo”, porque “eso no se ve en una semana, eso se ve con el tiempo”, y fundamentalmente demostrándolo con hechos.