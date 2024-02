¿Qué dijo Richard Acuña sobre la llegada de Ana Paula Consorte a Trujillo?

Luego de varios días de incertidumbre en la cual no se sabía el futuro de Paolo Guerrero, se pudo conocer que el delantero llegó a un acuerdo con el Club César Vallejo para que pueda disputar la Liga 1 y Copa Sudamericana. Ante ello, uno de los más entusiastas por la decisión fue Richard Acuña, quien no dudo en mandar un mensaje a Ana Paula Consorte sobre su estadía en Trujillo.

¿QUÉ DIJO RICHARD ACUÑA SOBRE LA LLEGADA A TRUJILLO DE ANA PAULA CONSORTE?

En la última edición de ‘El Deportivo’, Paco Bazán entrevistó a Richard Acuña para conocer todos los detalles del acuerdo que logró que Paolo Guerrero se quede en la UCV. El empresario mostró su felicidad al tener en el equipo norteño a uno de los mejores delanteros del continente. Así también reveló si Ana Paula Consorte estaba tranquila por la determinación que tomó su pareja ya que anteriormente se conoció que venían sufriendo de amenazas de una banda criminal.

“Como toda pareja son parte del complemento que requiere cada familia y la tranquilidad de tu pareja es la tranquilidad de uno. Yo creo que ese complemento siempre va a ser importante para que los resultados deportivos, que va de la mano con lo institucional, se pueda dar”, dijo Acuña.

Por último, el dueño de la UCV no dejó pasar el momento para resaltar la llegada de Ana Paula Consorte a la ciudad de Trujillo, resaltando que será muy bien recibida por los ciudadanos. “Te voy a decir algo muy cierto. Toda persona que llega a Trujillo se queda enamorado de la gran ciudad que tenemos, tengo la plena seguridad que Ana Paula va a llegar y van a ser recibidos con el gran cariño que merecen y que los trujillanos le tienen a Paolo y a su familia. Van a estar satisfechos y cómodos sobre todo”, sostuvo para dicho medio.

¿QUÉ MENSAJE MANDÓ MAGALY MEDINA A ANA PAULA CONSORTE?

En la última edición de “Magaly TV La Firme”, Magaly Medina utilizó su programa para tocar el tema de Paolo Guerrero y su continuidad en el club César Vallejo. La presentadora de televisión no dudo en mandar una ‘advertencia’ a Ana Paula Consorte, actual pareja del peruano, acerca de Doña Peta y su influencia para tomar decisiones sobre su hijo.

“Lo que nadie le dijo a Ana Paula Consorte es que el real poder no lo tiene ella en su relación. Creo que todo el Perú lo conoce, es que el real poder detrás de Paolo, es su madre. Es cierto que cuando un hombre madura, se casa, forma una familia, no va corriendo con su mamá (...). En una pareja, las decisiones se toman en la nueva familia, que viene a ser con la persona con la que tú convives e iniciaste una nueva vida”, dijo la popular ‘urraca’.

Además, la figura de ATV dio a entender que el seleccionado nacional no habría escuchado las opiniones de su pareja, por lo que cree que la dejó de lado. “Entonces, es con tu pareja con quien tú consultas las cosas, porque no solo es tu pareja, es tu amigo y confidente. Ella se ha sentido, creo yo, dejada de lado porque su opinión no contó”, mencionó.

¿QUIÉN ES ANA PAULA CONSORTE?

Ana Paula Consorte es la actual pareja y madre de sus hijos de Paolo Guerrero. Ella nació en Brasil. Es una gran bailarina que formó parte del elenco de ‘Fausto Na Band 2022′ y una modelo que se coronó como ganadora del concurso Miss Novo Hamburgo 2012. Entre todo el talento que cuenta, tiene la habilidad para poder expresarse en público, lo cual ha demostrado en numerosas entrevistas, según menciona La República. Por ahora, la actual novia de Paolo Guerrero es una influencer que cuenta con una comunidad de un poco más de 280 mil seguidores en Instagram.