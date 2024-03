Qué piensa Christian Domínguez sobre compartir escenario con Pamela Franco

La relación sentimental que duró más de tres años entre Christian Domínguez y Pamela Franco terminó debido a una infidelidad que cometió el cumbiambero con una mujer llamada Mary Moncada. Sin embargo, hace poco fueron difundidas una imágenes por un programa de espectáculos donde se les ve a ambos artistas en un mismo evento en la ciudad de Ayacucho.

¿QUÉ DICE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SOBRE COMPARTIR ESCENARIO CON PAMELA FRANCO?

Luego que el programa ‘Amor y Fuego’ pasará unas imágenes donde se ve les a ambos animando en un evento realizado en Ayacucho, Christian Domínguez declaró para las cámaras de dicho medio para aclarar su situación con la madre de su última hija. El cumbiambero no dejó pasar el momento para dejar abierta la posibilidad de encontrarse varias veces en diversos shows.

“No teníamos por qué juntarnos. No tendría problemas, realmente, pero no se dio porque fue un tema de concierto, entre artistas y grupos de canto. Si por ahí pudo haber un cruce, obviamente nos hubiéramos saludo, pero no fue un tema de que no queríamos hacerlo”, dijo el también empresario.

A pesar de los problemas que tiene el integrante de la ‘Orquesta Internacional’ con la cantante de cumbia, no pierde la esperanza de mantener una relación profesional con mucho respeto con ella. “Yo subí primero y ahí el público se alteró. Es más, ella iba a subir antes porque sus músicos llegaron tarde. Eso es una vez que nos ha pasado, espero que pasen 20 mil veces más, que sería increíble, por un tema laboral,” sostuvo.

Por último, es importante mencionar que, Pamela Franco y Christian Domínguez se lograron hospedar en diferentes hoteles con el objetivo de no mostrarse juntos y evitar malos entendidos.

¿CUÁLES SON LOS NEGOCIOS QUE TIENE PAMELA FRANCO?

Pamela Franco brindó una entrevista al diario Expreso, donde contó varios aspectos de su vida privada y profesional. Precisamente, la expareja de Christian Domínguez mencionó que por ahora se viene desempeñando en diferentes actividades, resaltando que viene de una familia humilde, por lo que no le tiene miedo al trabajo.

“Soy una ‘mil oficios’. Estoy en el programa de televisión ‘Consume Perú’; además, como imagen de varias marcas; también en activaciones, hay un emprendimiento que siempre soñé hacer y se quedó esperando por todo lo que sucedió. Provengo de una familia humilde, por eso nunca le he tenido miedo al trabajo y ahora mi principal motivación es mi hija”, precisó.

Asimismo, la cantante de cumbia explicó que tiene planeado seguir asistiendo a algunos programas para dar a conocer su música, pero sin tener que tocar el tema de su vida íntima con el integrante de la ‘Orquesta Internacional. “Ahí vamos dándole duro con los compromisos, empezando a visitar algunos programas de televisión, no para exponer mi vida, sino promocionar mi música”, dijo Pamela Franco a dicho medio.

Además, la bailarina peruana dejó en claro que ella no es dueña del chifa de Domínguez, pero sí en su momento apoyó a promocionar el local. Y es que, el actor tiene un vinculo empresarial junto al empresario Franco Cortez con la cadena de restaurantes “Tusan Wok”.