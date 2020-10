Halloween no es una celebración exclusiva de niños. Los adultos también disfrutan del Día de las brujas y en las redes sociales es común ver a famosos artistas disfrazados y hay quienes optan por disfrazarse de otras celebridades.

A continuación, te dejamos una lista de 10 famosos que festejaron la Noche de Brujas como otras celebridades.

Lisa Rinna como Jennifer López

Rinna se presentó en la fiesta de Halloween en Beverly Hills luciendo el icónico vestido Versace que Jennifer López popularizó tras usarlo para los Premios Grammy.

Stormi Webster hizo de su madre, Kylie Jenner

El año pasado, la hija de Kylie Jenner, Stormi, se convirtió en la reina de Halloween luego que se disfrazara con un atuendo similar al que usó su madre en la Gala Met. La celebridad compartió en su cuenta de Instagram una instantánea de la pequeña y esta logró más de 12 millones de “me gusta”.

Nina Dobrev fue Billie Eilish

Billie Eilish también ha sido inspiración de uno de los disfraces más originales para celebrar la fiesta de Halloween. En 2019, la actriz Nina Dobrev se convirtió en la intérprete de “Lovely” y “Bad Guy”.

Ellen DeGeneres como Sia

La figura de televisión Ellen DeGeneres sorprendió, en 2016, tras aparecer en el set de su programa vestida la famosa cantante australiana, Sia, acompañada de Heidi Klum como Maddie Ziegler, la bailarina de los videoclips.

Harry Styles como Elton John

Para Halloween de 2018, el intérprete de “From the Dining Table” y “Sign of the Times” se vistió como Elton John.

Katy Perry como Freddie Mercury

Para la celebración de Halloween de 2008, la cantante estadounidense Katy Perry se presentó a una fiesta de disfraces caracterizada de Freddie Mercury, vocalista de “Queen”. La intérprete de ‘Teary Eyes’ usó una casaca amarilla con un pantalón blanco y acompañó su atuendo con un frondoso bigote.

Kylie Jenner como Cristina Aguilera

En 2016, la menor del clan Kardashian-Jenner se disfrazó para la Noche de Brujas con el look que usaba la intérprete de “Pero me acuerdo de tu” en sus inicios de su carrera.

Kourtney Kardashian como Ariana Grande

La mayor de las Kardashians sorprendió a sus fans tras disfrazarse para Halloween de 2019 como la estrella del pop, Ariana Grande.

Paris Hilton – Miley Cyrus

En 2013, la famosa modelo y empresaria Paris Hilton se disfrazó de la cantante estadounidense Miley Cyrus. En unas imágenes, difundidas en YouTube, se puede ver a Hilton usando un traje de baño similar al que usó la cantante en los premios MTV Video Music Awards 2013.

Demi Lovato como Selena Quintanilla

En 2017, la cantante Demi Lovato resaltó sus raíces latinas cuando se convirtió en la famosa intérprete de tex-mex, Selena Quintanilla.

VIDEO RECOMENDADO

Angie Arizaga y Paloma Fiuza celebraron Halloween con peculiar disfraz

Angie Arizaga y Paloma Fiuza celebraron Halloween con peculiar disfraz

TE PUEDE INTERESAR