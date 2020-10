Conforme a los criterios de Saber más

En el panteón de los íconos del ‘slasher’, el nombre Michael Myers puede compararse es indudablemente uno de los más famosos, naciendo de una película independiente con un presupuesto de US$300 mil para convertirse en el centro de un imperio de películas de terror solo comparado con algunas figuras como Jason de “Friday the 13th” (1980) y Freddy Krueger de “A Nightmare on Elm Street” (1984) a las que incluso precedió.

Con su característica máscara blanca - hecha en la apariencia del actor de “Star Trek” William Shatner- este gigante de dos metros de altura tan silencioso como letal ha protagonizado al menos 10 películas hasta la fecha y todavía tiene dos más todavía en camino en 2021 y 2022.

Pero a pesar de su ubicuidad actual, en un momento existió la posibilidad de que Myers hubiera dejado de aparecer en los filmes después de su segunda entrega, en 1981. Seguidores de esta saga recordarán que si bien John Carpenter dejó abierta la suerte final del personaje en su primera película, con su cuerpo desapareciendo después de recibir seis disparos del doctor Sam Loomis (Donald Pleasence), la secuela muestra claramente cómo Myers fallece en una explosión que también cobra la vida del doctor, cerrando la historia de ambos.

Tan satisfactoria fue esta conclusión para Carpenter y su compañera de escritura, la productora Debra Hill, que cuando inevitablemente les pidieron más cintas de la exitosa saga solo aceptaron colaborar si se contaba una historia diferente a la de las anteriores películas. Es decir, Michael Myers dejaba de ser el foco de la película para convertirse en una serie de películas antológicas sobre diversos sucesos que pueden ocurrir en el Día de las Brujas.

Tommy Lee Wallace, quien había trabajado como director artístico en “Halloween” (1978), tuvo su debut directorial en esta película, mientras que buscándose alejarse de las raíces de ‘slasher’ de las cintas anteriores, los realizadores reclutaron para el guion al escritor británico de ciencia ficción Nigel Kneale, creador de la saga de Quatermass.

“Esta es una películas de ‘vainas’ no una película de ‘cuchillos’”, afirmó en una entrevista con Fangoria la productora Debbie Hill. La cinta, titulada “Halloween III: Season of the Witch” (“Halloween III: Noche de brujas”), comparando la producción con el clásico del cine “Invasion of the Body Snatchers” (“La invasión de los ladrones de cuerpos”). “La historia es más sobrenatural y fantástica, algo que nunca podría ocurrir en la vida real (esperamos).”

Es así que “Season of the Witch” gira en torno a un hombre de negocios Conal Cochran, interpretado por Dan O’Herlihy, que busca regresar al Día de las Brujas a su antiguo rol pagano al asesinar a millones de niños utilizando una máscaras maldecidas por fragmentos de Stonehenge.

Curiosamente, a pesar de mostrar poderes mágicos, Cochran también tiene a su disposición un ejército de androides que usa para reemplazar o asesinar a quienes se le oponen. El único lazo que la cinta de 1982 tiene con las películas original es un spot televisivo durante una de las escenas que muestra que los eventos de “Halloween” son considerados ficción dentro de este filme.

La película fue una decepción para los inversionistas, que solo vieron una taquilla de US$14,4 millones, el peor desempeño de una película de “Halloween” hasta la fecha. Y aunque en los últimos años la “Season of the Witch” ha ganado algunos adeptos, en el momento en que se estrenó el público todavía reclamaba la inclusión de Myers en la película. La crítica especializada tampoco fue particularmente caritativa con el filme, con el conocido crítico Robert Ebert dándole solo un puntaje de 1,5/4. “Esta es una de esas películas tipo ‘identikit’, ensambladas de partes de otras, mejores cintas”, escribió.

El pobre desempeño de la cinta llevó a que la secuela tuviera que esperar seis años. Moustapha Akkad, productor executivo de “Season of the Witch”, compró los derecho del título de “Halloween” de Carpenter y Hill, exigiendo que en la nueva película, titulada “Halloween 4: The Return of Michael Myers”, regrese en carne y hueso el asesino a pesar de problemas de continuidad, estableciendo al asesino como el indudable protagonista de la saga.

