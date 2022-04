Los récord Guinness no dejan de sorprender al mundo, como es el caso de Samantha Ramsdell, quien hace unos meses se hacía con el récord de la boca más grande del mundo, y luego está Mehmet Ozyurek, quien lograba el récord a la nariz más larga del mundo gracias a su longitud de 8,7 centímetros.

Ahora tenemos el caso de un indio que va en camino de hacerse con un récord Guinness. Hablamos de K Praveen, un joven de 21 años de la localidad de Virudhunagar que posee una prominente lengua de 10,8 centímetros.

Además de que la longitud de su lengua le permita conseguir un récord, también le ha permitido a K Praveen desarrollar todo tipo de habilidades como tocarse el codo y la nariz. Incluso está practicando para llegar al párpado. También puede dibujar con su lengua con la ayuda de un preservativo que sujete su pincel.

Asimismo, el joven indio también es capaz de realizar la extraña práctica de yoga Khecari Mudra, que consiste en introducir la lengua en la cavidad nasal a través del paladar.

A pesar de que ya forma parte del libro de récords de su país por tener la lengua más larga del mundo, K Praveen aún no ha conseguido el récord Guinness internacional por falta de fondos. No obstante, debido a la longitud de su lengua, todo apunta a que pronto lo obtendrá.

“Aunque mis logros se han registrado en la India, pretendo llevar mi talento a todo el mundo”, aseguró a los medios locales. “Esto sería posible si el gobierno de Tamil Nadu me proporcionara la ayuda, ya que no he podido exhibir mis logros en todo el mundo por falta de ayuda financiera”.

El récord de la lengua más larga lo ostenta actualmente el californiano Nick Stoebert, el cual tiene una longitud de 10,1 centímetros. Aunque sin duda es sorprendente, se queda corta en comparación a la de K Praveen, quien lo supera con 0,7 centímetros.

Fuente: La Vanguardia

