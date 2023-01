Jazmín Pinedo empezó de la mejor manera este nuevo año. La exconductora de diferentes programas de televisión compartió, a través de fotografías en sus redes sociales, los mejores momentos de lo que fue su graduación.

En las imágenes, que en esta ocasión fueron publicadas en Instagram, se ve a una Jazmín con una expresiva sonrisa y mostrándose muy orgullosa de haber alcanzado este logro profesional.

Jazmín Pinedo: la emotiva imagen de su graduación

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de sus seguidores. La gran mayoría la felicitaba y la motivaba a seguir alcanzado más metas.





También aparecieron los comentarios de varios famosos del mundo del espectáculo, como fueron los casos de Cristian Rivero, Micheille Soifer, Rebeca Escribens, Johanna San Miguel, Vanessa Jerí, Ernesto Pimentel, Laura Huarcayo, Jessica Tapia y más.





(Foto: Captura Instagram)





¿Cómo fue el discurso de graduación de Jazmín Pinedo?

Asimismo, se supo que la Jazmín fue la encargada de dar el discurso de graduación. En este mensaje destacó lo importante que es ser perseverante para alcanzar los sueños.

“Si decidiéramos pasar en una especie de película rápida todo lo que vivimos, sentimos o experimentamos para llegar hasta aquí, seguramente todo aquello terminaría en un bello suspiro, lleno de satisfacción y seguramente mucho orgullo”, dice las primeras líneas de su sentido mensaje.

“Recuerdo cuando entré por primera vez con el sueño de convertirme en una publicista, como muchos de ustedes, en mi caso era mucho más joven y tenía mucho más tiempo, aun así, no fue sencillo mientras me repartía entre mi trabajo como modelo y mi sueño de ser una profesional en el rubro. En aquel entonces la vida me llevó por otro camino, que seguro algunos aquí conocen, pero siempre supe que los sueños están para cumplirse y no dejarse a medias guardados en un baúl. Después de muchos años decidí terminar mi carrera motivada de una manera diferente, ya no solo era el de culminar un sueño y el de alcanzar un objetivo, sino el de ser un ejemplo para mi hija”, agregó la popular ‘Chinita’.