El brevete es el documento más importante para los conductores. Sin embargo, este tiene que actualizarse cada cierto tiempo, pero su trámite no requiere mucho tiempo y se puede realizar de manera sencilla. Entonces, ¿cómo se puede revalidar tu licencia de conducir en Lima y qué se debe tener en consideración? Aquí los detalles.

En principio, y tal como explica la página web del Estado, solicitar la revalidación en línea o a través de cualquiera de los Centros de Emisión de Licencias en la capital del país es sencilla, además de necesaria. Eso sí, es determinante que el solicitante haya aprobado el examen médico antes del pedido, por lo que no se puede realizar desde el exterior del país.

También es importante tomar en cuenta que no es necesario dar el examen práctico de manejo para obtener la revalidación, pero sí hay algunas consideraciones a destacar si se sobrepasa de los 70 años. Para estos últimos, el plazo para revalidar la licencia de conducir varía de acuerdo a estos aspectos:

Para personas entre los 70 y 75 años, deberán revalidar la licencia AII o AIII cada año.

Para personas entre los 75 y 81 años, deberán revalidar la licencia AI cada 3 años y la AII o AIII cada 6 meses.

Para personas mayores de 81 años, deberán revalidar la licencia AI cada 2 años, mas no podrán hacerlo con las AII o AIII.

Eso sí, para dar inicio con el trámite, es importante que los usuarios no tengan suspendida o retenida la licencia, según el Registro Nacional de Sanciones. Además, no deberán contar con multas pendientes de pago y no encontrarse privados del derecho a conducir algún vehículo de transporte terrestre.

REQUISITOS PARA TRAMITAR LA REVALIDACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR

DNI, Tarjeta de identidad, Carné de solicitante, Asilado (original y vigente) o Carné de Extranjería (original y copia).

Brevete vencido o cerca de vencer.

Examen Médico aprobado.

Examen de Reglas de Tránsito aprobado en un Centro de Evaluación (excepto para Clase A Categoría I).

Importante: de contar con carné de extranjería, Permiso Temporal de Permanencia, asilo o refugio, debe presentar una fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco.

¿CÓMO REVALIDAR MI LICENCIA DE CONDUCIR?

Realiza el pago por derecho de emisión de licencia correspondiente a Lima Metropolitana correspondiente al trámite de la licencia electrónica (S/6.80 con el código 1601) o licencia física (S/14.80 con el código 1602) vía online en Págalo.pe o el Portal de licencias de conducir ; incluso acercándose a una agencia o agente del Banco de la Nación o agencia del mismo en los Centros MAC .

(S/6.80 con el código 1601) o (S/14.80 con el código 1602) vía online en o el ; incluso acercándose a una agencia o agente del o agencia del mismo en los . Solicita la revalidación de tu brevete en el Centro de Emisión de Licencias correspondiente a tu región, presenta los requisitos y llena el formulario con tus datos personales, declaración jurada de no estar suspendido o inhabilitado para manejar. También entrega tu licencia vencida o por vencer.

correspondiente a tu región, presenta los requisitos y llena el formulario con tus datos personales, declaración jurada de no estar suspendido o inhabilitado para manejar. También entrega tu licencia vencida o por vencer. En un plazo cercano a los 20 minutos podrás obtener tu licencia y así volverás a estar apto para conducir.

TRÁMITE ONLINE

Para realizar el trámite vía web desde Lima, sigue los siguientes pasos:

1. Pagar el costo del trámite mencionado anteriormente

2. Ingresar al portal web de Licencias del MTC

3. Seleccionar la opción “Revalidación”

4. Ingresar el número de DNI y dar aceptar a la declaración jurada

5. Seleccionar tu lugar de recojo: las oficinas del MTC de Lince y Cercado de Lima o los centros MAC Lima Este y MAC Lima Norte.

6. Imprime tu constancia, ya que es el comprobante que necesitas para recoger tu licencia. La emisión de licencia demora entre 24 y 48 horas desde realizada la solicitud online.

7. Luego del tiempo sugerido, acércate con tu constancia impresa al lugar que seleccionaste para recoger tu licencia revalidada.

Ten presente que si todavía no aprobaste tu examen médico, no podrás hacer este trámite online.

¿CUÁNTO ES LA MULTA?

En caso conformes este grupo de personas que transitan con sus vehículos con la licencia de conducir vencida, la multa va desde los S/ 207.50 hasta más de S/ 2,490.