El club Carlos A. Mannucci de Trujillo sorprendió a todos con los importantes ‘jales’ que ha realizado para afrontar la temporada 2021, entre los que se encuentran Jesús Barco (ex Universitario), Luis García (ex Municipal) y el uruguayo Felipe Rodríguez (ex Alianza Lima), por citar solo algunos nombres.

El Comercio conversó con el gerente deportivo del club trujillano, Mario Viera, para que ofrezca su visión sobre los objetivos que tiene el equipo en la nueva temporada.

“Siempre es complicado armar el equipo, La temporada pasada fue más complicado porque el técnico que venía, al ser extranjero, no conocía el medio y prácticamente con mi persona tuvimos que armar el plantel en cuatro días. El 2 de diciembre ya tenía el 80 por ciento del equipo armado. Este año también porque uno quiere lo mejor y no estamos en una institución que sobre la plata o que sea uno de los equipos grandes, porque a muchos de los jugadores les seduce estar ahí por el poder económico que tienen. Eso hace que sea complicado armar un equipo como el que estamos armando. Un equipo con jugadores importantes y creo que vamos a estar a la altura de lo que pretendemos. Se viene la (Copa) Sudamericana, donde tenemos que competir. El contrato de Felipe Rodríguez es por un año”, indicó Viera.

¿Cómo jugará Carlos A. Mannucci esta temporada?

“Por la forma de jugar del profesor Pablo Peirano, tendremos un equipo con mucha intensidad. Esto de jugar bien con gente de buen pie es una variante más cuando nos toque atacar y buscar precisión en espacios pequeños, y necesitas jugadores que tengan buenos recursos técnicos”, comentó.

“Mannucci hizo un buen año, demostró ser una institución que cumple y está creciendo. En mi caso conozco a muchos jugadores del fútbol peruano. Cuando los llamo siempre hay una buena recepción. El jugador cree en el proyecto porque a muchos los he dirigido. Eso hace que haya más posibilidades de concretar su llegada”, acotó.

Sobre el estado de salud de Patricio Arce, quien la semana pasada resultó herido de bala en un confuso incidente en el Callao, Viera indicó que el futbolista se encuentra estable. “Felizmente, viene saliendo de su situación de peligro. Si en pocos días sigue evolucionando de la mejor forma, puede ser dado de alta. Se espera la evolución diaria”, manifestó.

Consultado sobre si extraña su faceta de entrenador, Viera dijo que, si bien cumple al cien por ciento su puesto de gerente deportivo, aún echa de menos dirigir a un equipo:

“No es lo que yo espero, en el sentido que yo vine acá con una idea de que un club de provincia sea canterano, tenga un proyecto juvenil, yo vine a eso. No es que la gerencia me seduzca, si bien lo he hecho excelente, a mí me seduce hacer seguimiento, implementar una metodología de trabajo, un modelo de juego, hacer scouting. Yo vine a eso acá a Mannucci, pero con la pandemia quedó en stand bye, no hay fútbol formativo. El volver a dirigir siempre va a estar latente, es lo que yo he hecho bastante bien y me he ganado un nombre. Lo que se busca en Mannucci es que sea un club canterano, eso es lo que a mí me seduce”, finalizó.

