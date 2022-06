Lo que en un inicio era una protesta de leve dimensión, hoy por hoy ya es un paro de transportistas que viene afectando a quienes circulan por la autopista Buenos Aires – La Plata. Pero, ¿qué se reclama, cuáles son las medidas que tomarán y qué más se sabe sobre estas demandas por parte de la población del sector en Argentina? Aquí los detalles.

En principio, tal como menciona TN, es el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP) quienes participaron en la última reunión con representantes estatales. Sin embargo, al no llegar a un acuerdo, se sostuvo que la decisión de bloquear el tramo en cuestión se mantendrá.

“(Hoy) haremos un paro y bloquearemos el acceso al puerto de Dock Sud, y también realizaremos un corte en algún acceso, que no queremos anticipar porque su no después viene el juez y nos intima a desalojar”, señaló el representante del SUTAP, Adolfo Barja, para el programa ‘A Dos Voces’. ¿Pero cuál es la causa del malestar?

Todo estaría centrado en la escases del gasoil, el cual la población demandante exige que se les suministre este combustible que, actualmente, es escaso en 21 de los 24 distritos del país. Además, los transportistas aluden a que, pese a que este elemento falta en Argentina, “a la gente de Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay le venden”, acusa Daniel Rambaud, transportista de granos de San Francisco, en Córdoba.

“Los compañeros nuestros no se bancan más esta situación. Queremos discutir con el ministro, hoy (miércoles 22) pensábamos levantar el paro pero alguien se metió en la discusión y tiró todo para atrás”, agregó Barja. Por otro lado, fuentes del Ministerio de Transporte acusan lo contrario: “No sabemos si seguirán con las protestas porque los que cortaron hoy fueron de SUTAP, a quienes nosotros convocamos a una reunión pero no vinieron”.