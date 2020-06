En el último pronunciamiento del presidente Martín Vizcarra desde Palacio de Gobierno, se confirmó que los centros comerciales reabrirán sus puertas para atención al público, y esto exige la modificación o cancelación de algunas medidas.

En Perú, para circular durante la cuarentena por el coronavirus, era obligatorio portar un pase laboral y/o vehicular. En caso no se tenga a la mano, podría ser detenido por las fuerzas del orden por infringir la norma.

El último viernes, el ministro del Interior Walter Martos se pronunció al respecto y confirmó que ambos pases (laboral y vehicular) quedarán sin efecto a partir de este lunes 22 de junio.

“A partir del día lunes, que se reapertura la atención presencial en muchos centros comerciales, esta persona que salía una por familia al mercado a la farmacia, puede ir al centro comercial a comprar aquello que se necesite (...) Estamos dejando sin efecto desde el día lunes el pase que se tenía a nivel distrital. Lo importante es que estamos hablando que salga uno por familia”, sostuvo en dialogo con RPP.

¿Qué pasará durante el toque de queda?

Si bien los pases laborales y vehiculares pierden validez para que exista un tránsito fluido de las personas en caso deseen asistir a algún centro comercial, esto no incluye al desplazamiento de personas durante el toque de queda como lo explica el Ministro de Defensa.

“Existían los pases de carácter laboral, es decir para que la persona se desplace desde su casa a su centro de trabajo y también existían los pases vehiculares para transportarse también a su centro de trabajo en su vehículo. Esos pases también quedan suspendidos a partir del día lunes y solamente rigen para aquellos que estén autorizados a movilizarse durante el toque de queda y durante los domingos que aún permanece la restricción”, explicó.

¿Qué vías serán reabiertas?

Al ser mayor el número de personas que podrán movilizarse desde el lunes 22 de junio, es de suma importancia tener vía libres para que no exista aglomeración de gente ni de vehículos. Por tal motivo, hizo un importante anuncio al respecto.

“A partir del día lunes ya se levantan todas esas restricciones. Todas las calles y las avenidas principales van a estar habilitadas”, confirmó Martos.

¿Hasta cuándo se extendió la cuarentena en Perú?

El presidente Martín Vizcarra anunció en mayo pasado la extensión del Estado de Emergencia hasta el próximo 30 de junio. Esta medida llamó la atención, pues desde el inicio de la cuarentena solía extenderla cada dos semanas.

No se descarta que exista una ampliación de la medida, aunque todo hace indicar que no pasará. Se comenta sobre una focalización de la cuarentena, aunque no es confirmado.

