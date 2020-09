Algunos jugadores de Pokémon GO tienen los días contados. Así lo anunció Niantic y The Pokémon Company al señalar que una serie de dispositivos que funcionan con iOS y Android ya no serán compatibles con su juego estrella. Dejará fuera a Android 5, iOS 10 e iOS 11, tras el proceso de adaptación a las tecnologías más actuales del videojuego que se iniciará en octubre.

Esta actualización también afectara a dispositivos de Apple en concreto. Específicamente Pokémon GO dejará de tener soporte para iPhone 5s y iPhone 6. Igualmente sucederá con los iPad y iPod Touch que tengan iOS11 y no puedan actualizar el sistema operativo.

Mientras tanto en el caso de Android, el plazo corre para los dispositivos que no puedan actualizar al Android 6, tales como: Google Nexus 10, HTC Desire 520, LG G Pro 2, Motorola Moto G (1st gen), Motorola Moto X (1st gen), Oppo R7s, Samsung Galaxy Note3, Samsung Galaxy E5, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Alpha, Samsung Galaxy J1, Sony Xperia Z1, Sony Xperia Z y Xiaomi MI 2. Casi todos son modelos previos al 2015, según lo detallado en la página de Pokémon GO.

Originalmente estaba planteado para agosto de este año, pero Niantic anunció que postergaría la fecha para octubre. Aún no se ha confirmado el día exacto de la actualización. Desde ese mes los dispositivos mencionados ya no podrá abrir la aplicación de Pokémon GO.

“Pondremos fin a la compatibilidad con dispositivos Android de 32 bits. Con ello, podremos agilizar nuestro proceso de desarrollo y centrar los recursos en dar soporte a tecnologías y sistemas operativos más recientes”, señaló Niantic en un comunicado publicado en junio sobre el cambio de cara a los terminales con 64 bits.

Cuando la actualización de la versión 0.189 de Pokémon GO esté activa, los jugadores de dispositivos antiguos no podrán acceder al juego. En caso que pudieran entrar, no podrán acceder a las “Pokémonedas y los objetos obtenidos en sus cuentas”, según explicó Niantic en su comunicado más reciente.

El ingreso a la app no es garantía de compatibilidad. “Incluso aunque sea posible instalar y ejecutar Pokémon GO en estos dispositivos tras la publicación de la versión 0.189, no podremos ofrecer compatibilidad en caso de que surjan problemas técnicos”, aclara la compañía desarrolladora del juego.

