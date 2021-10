Siempre polémica. Wanda Nara es noticia por cada cosa que diga, haga o muestre en sus redes sociales provocando una serie de repercusiones y comentarios en los usuarios. Esta vez, fue víctima de sus propias palabras tras hacer un sugestivo comentario que originalmente hizo a modo de “reflexión”; hecho que provocó una serie de recriminaciones por parte de los internautas que le recordaron su infidelidad a Maxi López.

Wanda Nara tiene cinco hijos de los cuales tres son con Maxi López y dos con el delantero del Paris Saint-Germain, su actual pareja. La empresaria es muy activa en redes sociales y le gusta subir imágenes de las actividades que realizan juntos como paseos, salidas, viajes, partidos, comidas, entre otras acciones. A ella siempre le gusta compartir todo lo que hace en compañía de sus chicos.

¿QUÉ DIJO SOBRE LA INFIDELIDAD?

La empresaria realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde se observa una serie de fotos junto a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto López. La hermana de Zaira Nara acompañó la publicación con una frase reflexiva que no le cayó nada bien a los seguidores de las redes y fueron despiadados tras recordarle su infidelidad al exfutbolista Maxi López con Mauro Icardi.

CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LOS USUARIOS

“El amor de tu vida puede ser más de uno”, posteó en la publicación. Ante ello, los usuarios en Instagram le respondieron contundentemente. “Ahh… pero Maxi no lo sabía”, “Jajajaja si sabrás que pueden ser más de 1″, “Si lo sabremos que en tu vida hay varios empezando por Maxi que ese es el verdadero amor de tu vida, pero como te gusta $$$$ para vos el amor no tiene valor tiene precio $$$”, fueron algunos de los comentarios.

Poco a poco sus redes se fueron llenando de este tipo de mensajes por su cuestionable pasado amoroso. Ante ello, su mamá Nora Colósimo salió a su rescate para darle la razón en la publicación que había hecho. Pero todo no fue malo, ya que también no faltaron los seguidores que la llenaron de elogios y no se sumaron al cargamontón contra la empresaria argentina.

¿QUÉ PASÓ CON MAXI LÓPEZ?

Wanda Nara fue protagonista de uno de los escándalos más grandes de la época tras ser infiel a Maxi López con Mauro Icardi. Este último era compañero de Maxi cuando conoció a la empresaria. Con el paso del tiempo, la relación se rompió y se transformó en un triángulo amoroso. Ella dejó repentinamente a López y se fue a vivir con Mauro, con quien mantiene una relación en la actualidad.

¿SE HABRÍA SEPARADO DE ICARDI POR UNA INFIDELIDAD?

Wanda Nara causó revuelo en redes sociales este sábado al compartir en su cuenta de Instagram un misterioso y enigmático mensaje que insinúa una supuesta infidelidad por parte de Mauro Icardi. La siempre polémica empresaria borró todas las fotografías que tenía en sus redes con el futbolista del PSG y posteó en sus historias una frase dirigida a una tercera persona.

“Otra familia que te cargaste por zorra”. Los usuarios en redes no dudaron en pronunciarse ante la incertidumbre de saber había pasado entre ellos. Además, los memes por su posible ruptura no se hicieron esperar. De acuerdo a periodistas e influencers la tercera persona involucrada en su relación con Mauro Icardi podría ser la actriz y modelo Eugenia “La China” Suárez.

Hasta el momento, Wanda no se ha pronunciado en redes y respondido sobre la supuesta infidelidad. Sin embargo, es seguro que cuando o haga provocará toda una polémica entre los más de ocho millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram. Algunos usuarios siguen a la expectativa por conocer si habría terminado con Mauro y a quién va dirigido el mensaje.

¿QUIÉN ES WANDA NARA?

Wanda Nara Colosimo es una agente de fútbol, cantante, presentadora de televisión y modelo argentina de 34 años. Estuvo casada con Maxi López poco más de 5 años hasta que el exfutbolista la acusó de engañarlo, pero ella aseguró que López le había sido infiel en reiteradas veces. Luego del divorcio inició una relación con Mauro Icardi, a quien conoció cuando ambos futbolistas eran compañeros de equipo.