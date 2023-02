Carlos Alcántara revela por qué renunció en vivo a programa de América TV: qué pasó

En la actualidad, Carlos Alcántara está alejado de la televisión y se ha dedicado a pleno a su carrera actoral. No obstante, la mayoría de sus fanáticos hacen memoria de sus etapas como conductor en el desaparecido programa ‘Lima Limón’ que tenía como compañera de conducción a Laura Huarcayo.

Como se recuerda, desde el inicio del magazine el artista siempre estuvo presente, aunque, en dos ocasiones tomó por sorpresa a varios al renunciar en vivo, lo que provocó gran asombro entre sus seguidores, ya que afirmaban que no era la manera y que además debía respeto al público.

CARLOS ALCÁNTARA: LOS MOTIVOS DE SU RENUNCIA EN VIVO

Hace poco, el actor peruano brindó una entrevista a Verónica Linares en su canal de YouTube ‘La Linares’, en el que dio más detalles sobre su permanencia en este espacio de América TV. En esta charla, Carlos Alcántara anuncia que formar parte de “Lima Limón” fue una de las experiencias más incómodas que pudo vivir. Tras varios años y teniendo más conocimiento en el mundo de la pantalla chica, expresa que fue muy ingenuo y que hasta no se reconoce cuando se ve.

Carlos Alcántara en el programa de Verónica Linares.

“Si tú revisas Lima Limón, digo que no soy yo, estoy loco. La ropa que me pongo, los dreads si eran un poco más mi esencia, pero ese comportamiento”, dijo.

Luego, comentó que el formato del programa no era lo que le habían propuesto al comienzo. Incluso, se lo propusieron cuando estaba indeciso que carrera profesional continuar, por lo que tomó la oportunidad sin pensar lo que sucedería pronto.

“He ido progresando a no ser tan confiado, ahora soy desconfiado. Pero en ese momento era lo que me tocaba, me ofrecieron una cosa y yo estaba como perdido, no sabía para donde ir y me dijeron que conduzca un programa que bacán y no era como yo esperaba, fue cambiando. Me fui dando cuenta y choqué mal y me fui mal, me salí mal, todo mal”, relató Carlos Alcántara.

Asimismo, confirma que durante los años entendió que este tipo de programas y con el ritmo que llevan pueden llegar a ‘armar’ algunas situaciones. “Me di cuenta de como es, no quiero juzgar a nadie, porque después me di cuenta que así son todos los programas de ese estilo. Tienen que pasar cosas todos los días, hay temas todos los días, se preparan, se escriben, se arman cosas. ‘Armani’ esas cosas toda la vida ha existido. Usan el audífono para decirte que tienes que preguntar”, reveló.

LA RENUNCIA EN VIVO DE CARLOS ALCÁNTARA EN “LIMA LIMÓN”

Uno de los momentos más polémicos de la carrera de Carlos Alcántara fue cuando renunció en vivo a “Lima Limón”. El artista estaba en un segmento con dos mujeres al frente, pero al estar en disconformidad tomó la palabra y anunció que dejaría el programa.

“Me llamaron a este programa por mi transparencia y estoy muy agradecido por eso. Pero mi madre me enseñó a ser consecuente con mis valores e ideas. A las señoras les pido perdón si en alguna ocasión di una opinión abrupta. Muchas gracias por todo el cariño. Lo que hice fue por ustedes (…). Prefiero evitar especulaciones, así que opto por renunciar públicamente. Desde hoy dejo “Lima limón”. Gracias, Laura. Adiós”, expresó en ese momento.

Mediante la entrevista con Verónica Linares, tocó el tema y explicó la verdadera razón por el que salió del programa. Según dijo, se había enterado en los cortes comerciales que lo que pasaba era armado, motivo que no fue de su agrado.

“Dos veces me fui al aire. La primera fue en una bronca de una señora. Era como un mediador entre dos señoras. Las dos se peleaban porque decía que una había golpeado a otra, yo grité y a hasta tiré el atril y me fui. ¿Por qué hice eso? En el corte comercial, la señora se sacó el parche y dijo que le estaba picando y le dijeron que no se lo saque. El parche era mentira y yo estaba en el medio, todo idiota. Y luego al aire se comenzaron a insultar y atrás de cámaras les pedían que se peleen y tiré y me fui”, puntualizó.