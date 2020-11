Karol G se ha convertido en uno de los referentes femeninos más importantes de la música urbana. Así lo demostró la artista colombiana sobre el escenario de los Latin Grammy este último jueves, en el que cantó su famoso tema ‘Tusa’. Vestida con un top transparentes con aplicaciones brillantes en tonos plateados y rosas y un pantalón a juego con los mismos detalles de la firma Dolce & Gabbana, la cantante derrochó talento. Pero ese no fue su look más impresionante de la noche.

Si algo logró la cantante, es no pasar desapercibida. Lo dejó entrever con el look sobre el escenario y lo confirmó con el estilismo que llevó después: un vestido muy a la onda ‘quinceañera’. Una pieza en tono rosa con escote corazón y falda voluminosa de tul. En la parte superior, el vestido lleva aplicaciones brillantes en tonos plateados, rosas y morados. En la falda, gotas de pintura salpicados en tonalidades a juego y una frase en tono negro que, hasta el momento, todo sus fanáticos siguen intentando descifrar. Debido a los pliegues de la pieza, el desafío resulta casi imposible.

Pero, ¿a qué se debió el look juvenil y ultra feminino de la cantante? A uno de sus más grandes sueños desde niña: vestir como una princesa. Así lo reveló en su cuenta de Instagram. “Hace muchos años cuando veía en Tv a mis artistas favoritos mientras soñaba con ser grande en la música, escribí que uno de mis sueños era llegar como princesa a una alfombra roja y sentirme como tal ... No se si es la tendencia o no, no me interesa si le favorece o no a mi cuerpo, para mi se trata de cumplir sueños ... Hoy me sentí como una reina, con el vestido de mis sueños, con un performance mágico, lleno de mujeres poderosas y talentosas y una canción que marco a toda una generación...”, escribió la cantante latinoamericana.

Para descubrir al detalle los looks de Karol G durante la noche de los Latin Grammy 2020, recorre la galería que acompaña esta nota.