“La ropa está ahí para divertirse, experimentar y jugar. Cuando quitas [la frase] ‘hay ropas para mujeres y ropa para hombres’ abres la arena para jugar", comenta Harry Styles en su última entrevista junto a la edición americana de Vogue, en la que apareció en la portada. El cantante británico hizo historia al convertirse en el primer hombre en solitario en aparecer en la portada de uno de los medios de moda más importantes del mundo: “Harry Style crea sus propias reglas”, tituló la edición. Pero más allá de su histórica aparición, su estilismo fue el mensaje principal del reportaje.

Esta no es la primera vez que Styles hace historia fuera de la industria musical. El cantante de 26 años- que alcanzó la fama junto al grupo musical ‘One Direction’- ha compartido en varias ocasiones un mensaje de aceptación e inclusividad. En la histórica portada de Vogue lo vuelve a hacer a través de la indumentaria: lleva un vestido de mujer firmado por Gucci. La firma manejada por Alessandro Michelle ha trabajado con Styles numerosas veces, de hecho es uno de sus embajadores. Resulta solo lógico: cuando Michelle asumió el cargo de director creativo de la firma en el 2015, decidió unificar los desfiles femeninos y masculinos, en uno solo. Una decisión que busca crear moda inclusiva.

El look de la portada no fue el único. El cantante británico posó con faldas y otro vestido más en las demás imágenes. Un decisión que no solo muestra desafía a la binariedad, también demuestra que Styles no le teme a los códigos femeninos ni a la concepción de nuevas masculinidades. No es la primera vez que lo hace: anteriormente ya ha mostrado su gusto por llevar las uñas pintadas o usar collares.

Para Styles no solo se trata de difundir y aceptar las nuevas masculinidades- aquellas que no son tóxicas ni sumen al hombre en una concepción cerrada de “lo viril”- también es importante extender el mensaje inclusivo a la sexualidad. El cantante cisgénero ha dicho en muchas ocasiones que no está interesado en etiquetar su sexualidad, un mensaje que se suma a su pensamiento de inclusión y aceptación. Entendiendo que el también actor es el primer hombre en solitario en aparecer en Vogue- e incluso con tremendo mensjae detrás- tal vez este sea un mensaje directo: estamos frente a una revolución de masculinidades.

“La gente que admiro del mundo la música - Prince y David Bowie y Elvis y Freddie Mercury y Elton John - son unos showmen. De niño, era completamente alucinante. Ahora me pongo algo que es realmente extravagante, y no me siento loco usándolo. Creo que si consigues algo en lo que te sientes increíble, es como un traje de superhéroe”, dijo el cantante durante la entrevista.

Eso sí: el feminismo también se ve tocado. Styles en falda solo nos demuestra una cosa: los códigos femenino no le hacen daño a nadie, es la forma y el objetivo para lo que el machismo los usa lo que sí es dañino. Estar en falda, vestido o tacones es poderoso. Poderosísimo.