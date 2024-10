Leyla Chihuán ha sido el centro de atención luego de que se filtraran fotos de ella con una joven en un concierto en Lima. Aunque muchos especulan sobre un nuevo romance, la exvoleibolista ha preferido mantener la discreción al respecto, limitándose a responder que está feliz y tranquila cuando ha sido consultada por su estado sentimental.

La actitud evasiva de la deportista generó el descontento de Magaly Medina, quien criticó su falta de transparencia. Eso no fue del agrado de Chihuán, quien salió al frente para reclamar a la conductora de televisión, asegurando que no tiene nada que esconder. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO CONFRONTÓ LEYLA CHIHUÁN A MAGALY MEDINA?

Creyendo que la acusaban de ocultar su sexualidad, Leyla Chihuán señaló que su vida siempre ha sido transparente y que no entiende por qué se le exige “salir del armario”. “Me dicen que salga del armario ¿qué armario, señora? Mi armario no tiene puerta, nunca ha tenido. ¿Qué hablan?”, expresó en entrevista para Radio Felicidad.

En esta línea, indicó que si bien tiene un estilo de vida libre, su libertad siempre va acompañada de respeto hacia sus relaciones interpersonales. “Siempre he vivido una vida en libertad, no en libertinaje, respetando a la persona que está al lado”, explicó.

Por otro lado, atribuyó su postura reservada a su educación en Europa, donde, según ella, se respeta más la privacidad individual y se evita juzgar la vida de los demás. “Yo, prácticamente, me he criado en Europa, donde todo el mundo hace su vida, su trabajo, su familia y no te están mirando ni criticando ni nada”, mencionó.

Finalmente, enfatizó que su orientación sexual no la define como individuo. “Yo puedo tener novia o novio y eso no me hace más ni menos persona”, sentenció, según recoge Infobae Perú.

¿QUÉ RESPONDIÓ MAGALY MEDINA ANTE EL RECLAMO DE LEYLA CHIHUÁN?

Ante las declaraciones de Leyla Chihuán, Magaly Medina se sintió obligada a aclarar que su intención no era juzgar su orientación sexual y que, al contrario, ella es una defensora de los derechos de la comunidad LGBT. “¿Quién ha dicho que te hace más o menos persona, tener novia o novio, ser lesbiana, gay o trans. En este programa somos amigos de toda la comunidad LGBT. Yo abrazo su causa como la mía”, declaró.

Acto seguido, cuestionó a la exvoleibolista sobre la razón de ocultar su relación, si ella misma promueve la visibilidad de la comunidad LGTBI. “Lo que decimos es que para ser fiel a su comunidad, hay que ser fiel a nuestro principio. (...) Si libremente te paseas con la novia, se lucen en redes sociales, ¿cuál es el problema de decir es mi novia? ¿Por qué avergonzarse?”, señaló.

Por último, la popular “Urraca” hizo hincapié en la incongruencia de ocultar una relación que se muestra de manera tan evidente en las redes sociales. “Se lucen en redes sociales. Tienen publicaciones donde se nota inminentemente que ellas son pareja. Si hacen esto en redes sociales abiertas, entonces cuando vas a una entrevista, si estás enamorada de un hombre o una mujer, lo dices con orgullo. Tienes que tener orgullo por tu comunidad”, dijo Medina.