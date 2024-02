Desde que asumió la presidencia de Argentina en diciembre pasado, Javier Milei no ha estado exento de la polémica. Ya sea por sus cuestionadas medidas económicas que han desatado el reclamo de los argentinos por una crisis que, según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) se acrecentaría con una posible inflación del 250,6% para mediados de este año, como sus ya conocidos insultos a sus opositores.

Esta semana, por ejemplo, el mandatario de 53 años llamó “traidores” y “extorsionadores” a los miembros del Congreso por votar en contra de la “Ley Ómnibus”, un paquete de normas con el que planeaba hacer una reforma liberal en el país del sur.

Pero no solo los diputados argentinos han sido blanco de críticas por parte de Milei en los últimos días. El presidente argentino criticó fuertemente a Lali Espósito, por cobrar dinero del estado en anteriores gobiernos, al punto de llamarla ‘Lali Depósito’.

Fue durante una entrevista televisiva, donde Milei cuestionó por segunda vez (la primera vez fue en redes sociales) el financiamiento del festival musical Cosquín Rock, llevado a cabo el fin de semana pasado en Córdoba (centro de Argentina) y aseguró que el gobierno de esta ciudad entrega 1.000 millones de pesos (1,1 millón de dólares) en subsidios.

”Cuando Córdoba hace el Cosquin Rock, que es privado, pero sucede que en subsidios le da mil millones de pesos... Entonces, todos los artistas que estuvieron ahí, por ejemplo, Lali Depósito (sic), cobraron del Estado (...) Ella cobró de varios Gobiernos”, dijo Milei.

En otro momento de la conversación, Milei afirmó también que la cantautora cobró también “en La Rioja”, una fiesta folclórica celebrada en febrero de 2023. “en uno de los recitales cobró 350.000 dólares”, dijo el mandatario, sin dar más detalles.

Un enfrentamiento que viene de atrás

Esta no es la primera vez que MIlei apunta contra critica a Lali Espósito. Todo comenzó cuando la protagonista de “Sky Rojo” calificó de “peligroso” y “triste” la victoria del ahora mandatario en las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) en agosto pasado.

Las declaraciones de la cantante tuvieron rebote por parte de los medios y consultado por ellas, Milei dijo no conocerla. “No sé quién es... yo escucho a The Rolling Stones”, señaló.

Lali le responde a Milei

El último jueves, a través de sus redes sociales, Lali Espósito se dirigió al presidente argentino.

“Señor Presidente Javier Milei. Mi nombre es Mariana Espósito, nací en Parque Patricios, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22. Comencé a trabajar a los 10 años en televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia. Le pude comprar la casa a mis padres, Sr. Presidente...”

Refiriéndose a los shows que ha ofrecido a diferentes gobiernos, Lali dijo: “Participé de varios shows municipales con TODOS los gobiernos , como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestra país. La cultura no solo genera muchísimo trabajo sino que construye y narra la identidad de un pueblo y ,sobre todo, genera alegría y emoción. Respetó, aunque no comparto, que su plan de la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de un industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento”, dijo después de subrayar que sus palabras las escribió “con mucho respeto y con ganas de construir algo positivo”.

El final del mensaje de Espósito concluye con una invitación a Milei a alguno de sus conciertos.

Artistas argentinos respaldan a Lali

Las acusaciones de Milei contra Lali han tenido una respuesta rápida por parte de diversos personajes de la farándula como de la política argentina como el presentador Ángel de Brito, Ricardo Mollo, el líder de Divididos, quien dijo: “El único ‘poder’ que tienen los artistas es ‘poder’ alegrar a quienes disfrutan de ese arte... No nos desviemos de lo importante. No somos el problema socioeconómico de este, nuestro país”.

Otra voz a favor de Lali fue la de la cantante María Becerra, quien dijo: “nos hacen acordar a un capítulo de la historia oscura de nuestro país”.

Las actrices Julieta Nair Calvo, María Abadi, Celeste Cid, entre otros, también le dieron su respaldo a la actriz y cantante.

En el programa LN+, el periodista Luis Novaresio criticó los adjetivos de Milei en contra de Lali y lo instó a pedirle perdón.

“El presidente ya no habla como Javier Milei, es el presidente de la nación. Ella es una dama, es una mujer por lo cual debe pedir disculpas...además sugirió que en lugar de atacarla debería convocarla así como ella lo ha hecho en su comunicado”.

Este viernes, Javier Milei continuó alzando su voz contra la industria cultural argentina pero no mencionó el nombre de Lali.

”Acá el problema no es una actriz. Es una arquitectura cultural diseñada para sostener el modelo que beneficia a los políticos”, señaló el presidente en su cuenta de Twitter.

DESARMANDO EL GRAMSCI KULTURAL



La raíz del problema argentino no es político y/o económico, es moral y tiene como consecuencias el cinismo político y la decadencia económica.



Este sistema está podrido y por donde se lo toca sale pus, mucha pus, muchísima..



Gramsci señalaba que… — Javier Milei (@JMilei) February 16, 2024