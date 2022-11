En Colombia se viene usando el ‘código rímel’, una frase que se ha popularizado con el tiempo en las redes sociales y que al parecer va más allá del insumo cosmético que usan las mujeres. Es por ello que en esta nota te contaremos de qué se trata esta nueva analogía que viene ganando gran popularidad y se ha viralizado, causando gran asombro en los hombres, quienes de a pocas han ido entendiendo la indirecta.

QUÉ ES EL ‘CÓDIGO RÍMEL’ QUE ESTÁN USANDO LAS MUJERES

Sobre el código rímel, al parecer, todo nace a partir de un comentario que realizó en su cuenta de Twitter Lina Tejeiro, actriz colombiana, reconocida por actuar durante cinco años en la serie televisiva Padres e hijos con el personaje de Samantha Pava.

En esta publicación de la actriz, al parecer, esta le mandó un mensaje a su expareja, el cantante antioqueño Juan Duque con el código rímel.

“Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encantó. Lo usé y me dejó las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo, pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”, dijo la actriz en una clara indirecta al cantante quien inmediatamente respondió a la actriz cambiándose su nombre en Twiter por Rímel Albeiro.

Pero esta no sería la primera vez que se usa el código rímel, es decir comparar a un hombre con este producto cosmético en las redes sociales. Todo habría iniciado en un TikTok publicado por Sofi Espinoza, quien publicó un poema el pasado 28 de octubre en el que hablaba del rímel para referirse a un amor.

“Dicen que cuando el rímel se pone seco y raro hay que tirarlo. ¿Pero, cómo hago? Dependo de mi rímel a pesar de su estado. Fue el primero que mejor resaltó mis pestañas y con el que cada día me sentía más afortunada de tenerlo. Yo me entregué completamente a él y me aferré a la idea de que era el rímel perfecto para mí. Incluso mi madre lo conoció y notó lo lindo que era, pero con el tiempo se deterioró y se puso raro...”, dice el poema.

A partir de ahí, la referencia del producto cosmetológico y los hombres se ha popularizado en TikTok y Twitter, a la que muchos han llamado “código rímel”.

QUÉ ES TIKTOK

Según se sabe hasta el momento, TikTok es una red social de origen chino para compartir videos cortos en formato vertical. La plataforma se utiliza para grabar una variedad de situaciones, desde géneros como danza, comedia y educación, etc., que incluso pueden tener una duración de 1 segundo, hasta 10 minutos. Los videos cortos no tienen un plazo determinado de reproducción, por lo tanto, cuando acaban vuelven a empezar otra vez en un bucle infinito.

TikTok se ha descargado más de 130 millones de veces en los Estados Unidos y ha alcanzado los 2 mil millones de descargas en todo el mundo, según reveló la firma de investigación móvil Sensor Tower que excluye a los usuarios de Android en China.

En Estados Unidos, muchas celebridades, incluidos Jimmy Fallon y Tony Hawk, comenzaron a usar la aplicación en 2018; otras celebridades como Jennifer Lopez, Jessica Alba, Will Smith y Justin Bieber también se unieron a TikTok.

Entre los datos más interesantes de esta red social se encuentra que a nivel mundial, el 44% de los usuarios de TikTok son mujeres, mientras que el 56% son hombres. Según datos demográficos, el 43% de los nuevos usuarios son de la India. Por otro lado, entre estos usuarios de TikTok, el 90% dice que usa la aplicación a diario.