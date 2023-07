El famoso youtuber y narrador deportivo Mr. Peet no siempre tuvo una figura delgada. En el pasado, el comunicador era de contextura gruesa, sin embargo, repentinamente apareció ante cámaras más enjuto, debido a que se había realizado la cirugía de manga gástrica. ¿Qué es lo que llevó al hombre de deportes a realizarse este procedimiento? En esta nota responderemos esta interrogante.

LA ENFERMERDAD QUE PADECÍA MR. PEET QUE LO LLEVÓ A SOMETERSE A LA MANDA GÁSTRICA

Peter Arévalo, el reconocido narrador deportivo que tiene su propio canal de YouTube titulado ‘A presión’, ha enfrentado durante muchos años serios problemas de salud debido a la obesidad y otras enfermedades que afectaron su bienestar.

Con el objetivo de mejorar su calidad de vida, Arévalo tomó una decisión valiente y se sometió a una cirugía de manga gástrica.

Durante una entrevista con el programa ‘Mujeres al mando’, poco antes de su cierre, compartió su testimonio sobre esta importante elección quirúrgica.

“He lidiado con graves problemas en las articulaciones y mi columna debido a la escoliosis, una hernia y tres discos desviados, además del exceso de peso”, reveló el reconocido comunicador.

Esta intervención quirúrgica, conocida por su naturaleza restrictiva, se realizó con el objetivo de ayudarlo a controlar su peso y mejorar su salud general.

QUÉ ES LA ESCOLIOSIS

La escoliosis es una condición médica que afecta la columna vertebral y se caracteriza por una curvatura lateral anormal de la misma. En las personas con escoliosis, la columna puede adoptar una forma de “S” o de “C” en lugar de su alineación recta normal.

Esta afección puede desarrollarse durante el crecimiento y es más común en la infancia y la adolescencia, pero también puede ocurrir en adultos. En muchos casos, la causa de la escoliosis es desconocida y se considera idiopática, pero también puede ser causada por trastornos neuromusculares, malformaciones congénitas o lesiones en la columna.

Los síntomas de la escoliosis pueden variar dependiendo del grado de curvatura y pueden incluir asimetría en los hombros, la cadera o la cintura, desequilibrio postural, dolor de espalda y fatiga muscular. El diagnóstico se realiza mediante una evaluación física y radiografías de la columna.

El tratamiento de la escoliosis depende del grado de curvatura y la edad del paciente. En casos leves, se puede seguir una vigilancia y fisioterapia para fortalecer los músculos de la espalda. En casos más severos o progresivos, se puede requerir el uso de corsés ortopédicos o, en casos graves, la cirugía para corregir la curvatura y estabilizar la columna vertebral. El tratamiento temprano y adecuado puede ayudar a prevenir complicaciones a largo plazo y mejorar la calidad de vida de los pacientes con escoliosis.

QUÉ ES LA MANGA GÁSTRICA

La manga gástrica, también conocida como gastrectomía en manga o sleeve gástrico, es un procedimiento quirúrgico de pérdida de peso que se utiliza para tratar la obesidad y las enfermedades relacionadas con el exceso de peso. Consiste en reducir el tamaño del estómago mediante la extirpación de una gran porción del mismo, dejando una especie de “manga” o tubo delgado.

Durante la cirugía, se realiza una incisión en el abdomen y se extirpa aproximadamente el 80% del estómago, dejando una forma tubular más pequeña que limita la cantidad de alimentos que se pueden ingerir. Al reducir el tamaño del estómago, el paciente se siente saciado con cantidades más pequeñas de comida, lo que puede conducir a una disminución en la ingesta calórica y a la pérdida de peso.

La manga gástrica es una cirugía restrictiva, lo que significa que no afecta la absorción de los nutrientes en el intestino delgado, a diferencia de otros procedimientos bariátricos como el bypass gástrico. Es un procedimiento menos invasivo y reversible, y se ha vuelto cada vez más popular como una opción de tratamiento para la obesidad mórbida o para aquellos que no han logrado perder peso mediante métodos no quirúrgicos. Sin embargo, como con cualquier cirugía, la manga gástrica conlleva riesgos y debe ser considerada cuidadosamente en consulta con un profesional de la salud.

¿LA MANGA GÁSTRICA ES UN MÉTODO PARA BAJAR DE PESO?

Numerosos estudios e investigaciones han demostrado que la cirugía de manga gástrica produce una pérdida significativa de peso a largo plazo en la mayoría de los pacientes. Al reducir el tamaño del estómago y limitar la cantidad de alimentos que se pueden ingerir, esta cirugía ayuda a los pacientes a sentirse saciados con porciones más pequeñas y a reducir su ingesta calórica.

Por ejemplo, un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association (JAMA) en 2018, que analizó datos de más de 46,000 pacientes sometidos a cirugía bariátrica, incluyendo la manga gástrica, encontró que después de tres años, los pacientes perdieron en promedio entre el 25% y el 33% de su peso inicial.

Es importante destacar que la cirugía de manga gástrica es un procedimiento quirúrgico importante y debe ser considerado cuidadosamente en consulta con profesionales de la salud. Los resultados pueden variar según cada individuo y es esencial que los pacientes sigan un plan de seguimiento y cambios en su estilo de vida para mantener la pérdida de peso a largo plazo.