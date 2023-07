El programa “El Gran Chef Famosos” vivió un emotivo momento en su último día de repechaje, y es que el participante Jimmy Santi decidió renunciar a la competencia luego de asegurar que el ritmo del programa afectaba su salud. El cantante fue despedido en medio de elogios de parte del jurado.

Tras haber preparado su último plato en la etapa de repechaje, Jimmy Santi se sentó con los jurado Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías para hablar sobre su Arroz con pollo; sin embargo, Santi tomó la palabra y anunció que iba a dejar el programa.

“No voy ni a probar mi plato porque pase o no pase, yo me retiro de este hermoso juego que me está haciendo mucho daño”, sostuvo el popular intérprete de ‘Chin Chin’.

“Tengo 79 años y ya no doy más, los nervios… he tratado de cumplir con esto porque creo que debería hacerlo”, añadió Jimmy Santi antes de abandonar el set de televisión.

Cabe señalar que los integrantes del jurado, durante su deliberación, aseguraron que el plato preparado por Jimmy Santi tenía posibilidades de catapultarlo de regreso a la competencia. Finalmente, fue Jesús Neyra el gran ganador de la noche y quien aseguró su lugar en la etapa final del programa.

Como se recuerda, a finales de julio Jimmy Santi sufrió una descompensación durante las grabaciones del programa “El Gran Chef Famosos”. En aquella oportunidad, el cantante fue atendido de forma inmediata y pudo continuar en competencia.