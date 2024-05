Jefferson Farfán se ha convertido en uno de los exfutbolistas referentes del balompié peruano ya que tuvo la oportunidad de llevar su futbol a importantes ligas europeas. Sin embargo, tras varios años jugando en el extranjero, el exseleccionado nacional llegó a Alianza Lima donde salió campeón, por lo que la ‘Foquita’ recordó en su programa digital su paso por el club íntimo y aprovechó en enviar un fuerte mensaje dirigido a Guillermo Salas.

¿QUÉ DIJO JEFFERSON FARFÁN SOBRE CHICHO SALAS?

En el avance del programa ‘Enfocados’ que se transmite a través de YouTube, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizazola, tienen como invitado a Christian Cueva que estará contando pormenores sobre su vida personal y profesional en el fútbol. Mientras se realizaba la entretenida entrevista, ‘Aladino’ tocó el tema de Alianza Lima y su contrato de 6 meses como prueba aduciendo que detrás de todo estaba Chicho Salas.

“Mi contrato iba a ser de un año, pero pidieron que sea de 6 meses. O sea, me estaban probando, yo era un chibolo... ¿Y quién pidió eso? Tu amigo, tu amigo pidió que me hagan un contrato de 6 meses porque querían probarme”, dijo Cueva. Mientras que el ‘10 de la calle’ se atrevió a revelar el nombre: “Yo sí lo digo con nombre propio. ‘Chicho’ Salas. Yo creo que él no se portó en el momento que estuvo conmigo de la manera correcta”.

Es importante mencionar que, Guillermo Salas entró a mitad de la temporada 2022 a Alianza Lima y lo retiraron durante el 2023. Mientras se encontraba asumiendo como DT blanquiazul, obtuvo el Torneo Clausura y la Liga 1 2022. En el siguiente año, consiguió el Torneo Apertura. No obstante, los malos resultados que se dieron durante el Clausura, la directiva íntima optó por retirarlo y contratar a Mauricio Larriera.

¿DÓNDE JUGÓ JEFFERSON FARFÁN?

Alianza Lima

PSV Eindhoven

Schalke 04

Al Jazira

Lokomotiv Moscú

¿CUÁLES SON LOS HIJOS QUE TIENE JEFFERSON FARFÁN?

Luego que Jefferson Farfán revelara en su podcast ‘Enfocados’ que se transmite mediante YouTube, que tiene una hija de un año y dos meses, los seguidores del futbolistas se sorprendieron por lo dicho y se cuestionaron la cantidad de hijos que tiene hasta ahora. En ese contexto, el popular ‘10 de la calle’ cuenta con cuatro hijos de distintas parejas a lo largo de todos estos años.

La primera se llama Maialén, que fue producto del amor con Mercedes Carrasco. Ambos se conocieron cuando tenían aproximadamente 16 años, pero tiempo después ella salió embarazada y empezaron los conflictos. En ese momento, Farfán no aceptaba ser el padre de la menor, por lo que llevó a problemas legales entre la pareja. Aunque, luego de varios meses llevaron la fiesta en paz por el bien de la pequeña.

Después, viene Adriano y Jeremy que son hijos de Melissa Klug. A pesar que la chalaca tenía tres hijas, ellos tomaron la decisión de iniciar una relación, incluso la ‘Foquita’ se la llevó a Europa cuando en esa época se encontraba jugando para un equipo de Países Bajos. Tras varios años, el amorío termino por supuestas infidelidades por parte de Jefferson, además de fiestas y salidas.

Finalmente, en su programa el exseleccionado nacional confesó que su última hija se llama Luana, pero no entregó más detalles sobre la madre de la menor. No obstante, el medio ‘América Espectáculos’ reveló que la supuesta progenitora sería la joven Darinka Ramírez, que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Asimismo, el exjugador de Alianza Lima no dudo en dejar en claro que se encuentra soltero y así lo quiere estar durante todos estos años.