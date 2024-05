Unión Comercio no pasa por un buen momento en el Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. El ‘Poderoso del Alto Mayo’ pelea actualmente por salir del último lugar de la tabla de posiciones. Hasta ahora solo ha ganado un partido y sus hinchas cada vez se muestran más preocupados. En este contexto, Reimond Manco, quien hace unos días oficializó su llegada al conjunto rojo, se viene preparando de la mejor manera para encontrar su óptimo estado físico y debutar de gran manera.

¡No hay descanso! Así es el exigente entrenamiento al que se somete Reimond Manco para regresar a la Liga 1 con Unión Comercio

En un video que publicó hace unos días en su cuenta de TikTok, se le ve a Reimond exigiéndose al máximo en diferentes ejercicios de fuerza y resistencia. Recordemos que el popular ‘Rei’ volverá a las canchas de fútbol profesional a los 33 años de edad.

En dicha grabación se puede observar que el gimnasio está completamente a disposición de Manco y es de noche, por lo que se especula que el exAlianza Lima viene entrenando a doble turno. Todavía no se sabe cuándo podría jugar, pero la expectativa es grande de parte de los seguidores del fútbol peruano.

Reimond Manco le envió polémico mensaje a Paolo Guerrero: “¿Ahora quién es el criticado?

“Hay un ‘9′ que hace un tiempo atrás jugaba en el extranjero y dijo que el nivel del fútbol peruano estaba por debajo del nivel donde él jugaba. Ese delantero vino acá, ¿Está marcando diferencia? ¿La está rompiendo? La boca castiga, eh. ¿Ahora quién es el criticado?”, señaló Reimond en “Cojo y Manco”.

Luego, el volante agregó: “Nadie duda de su jerarquía y su capacidad, pero, ¿Qué pasó? Como él nunca jugó ni debutó acá, no sabe lo que significa jugar en el fútbol peruano. Y minimizó, que es lo peor de todo, creo que no lo hizo con mala intención, pero repitió un poco de lo que siempre dice la prensa y la gente”.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre el fútbol peruano?

Hace unos meses, cuando Guerrero todavía jugaba en LDU, se dirigió de una manera muy particular al nivel del fútbol peruano. “Estoy jugando en un fútbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que juegan en un fútbol que no es competitivo, que es el peruano y otros más. Yo me mantengo jugando en un fútbol competitivo y con 39 años”, dijo en su momento el ‘Depredador’.

Así fue el primer día de Reimond Manco en Tarapoto tras fichar por Unión Comercio: “Extrañaba la comida de la selva”

En agosto cumple 34 años, y tras varios meses en “Cojo y Manco” vía YouTube luego de un breve paso por Copa Perú y hasta por la Kings League, Reimond Manco Albarracín vuelve al profesionalismo oficialmente para integrar el plantel de Unión Comercio, y ayudarlo a escalar posiciones que lo mantienen actualmente en el último lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

Gran sorpresa generó inicialmente que junto a Horacio Zimmermann hiciera notorio sus deseos por retornar a las canchas de fútbol, y hasta dirigiéndose directamente al presidente del ‘Poderoso de San Martín’, Freddy Chávez, quien parece haberlo escuchado y así definido su contratación en un momento difícil para el club sanmartinense.

Ahora para el Futbolero, Reimond Manco cuenta cómo fue su primer día en Tarapoto tras incorporarse a los entrenamientos de Unión Comercio con el objetivo de terminar el Apertura mejor posicionado, recordando que en la actualidad el conjunto que representa a la selva peruana es último teniendo tan solo 7 unidades de 39 posibles.