El limón es uno de las frutas más usadas por los peruanos para cocinar en el día a día. Sin embargo, debido a que su costo se incrementó en las últimas semanas, cada vez es más difícil comprarlo. En este contexto, un compatriota creyó haber aprovechado una increíble oferta, sin embargo, terminó siendo estafado. Toda esta complicada y sorprendente situación fue documentada a través de un video que ya se volvió viral en TikTok. A continuación, te contamos una de esas historias que no pasan desapercibidas.

Propietario de cebichería cree comprar costal de limones, pero en realidad eran manzanas verdes

El protagonista es el dueño de la cebichería ‘Los Manglares’. Dicho personaje, en su afán de reducir costos, decidió comprar un saco de limones. Lo que él nunca pensó fue comprobar que, en vez del conocido cítrico, le dieran manzanas verdes.

Con el objetivo de alertar a la población, y pedirles que verifiquen bien su compra al momento de adquirir limones, grabó y relató lo sucedido. La mayoría de cibernautas le agradecieron el gesto, aunque claro, otros prefirieron mofarse de lo que vivió el empresario.

“Si del cielo te cae manzanas…”, “Hay mucha gente viva que se aprovecha de la necesidad”, “Es hora de cambiar de rubro y empezar a preparar agua de manzana”, “La manzana verde está 9 soles el kilo, por ahí está, no hay tanta pérdida”, “Por lo menos no te dieron manzanas verdes y no tecnopor pintados como muchas personas han sido estafadas”, fueron algunas de las frases que se puede leer debajo del video.

¿Se puede reemplazar el ácido cítrico por limón? Esto dicen especialistas del INS

En el presente, el limón a un costo elevado, lo que ha llevado a muchas personas a tener la intención de utilizar el ácido cítrico como sustituto. Sin embargo, Lady Pillaca, experta del INS, en diálogo con RPP, manifestó que no está bien reemplazar al limón de esta manera.

“El ácido cítrico no puede reemplazar al limón. (...) El ácido cítrico lo que puede ocasionar es el daño a la salud bucal. Va a desgastar el esmalte presente en los dientes”, aseguró Pillaca, quien además confirmó que pueden haber otras consecuencias como dolencias en el sistema digestivo, provocar gastritis y más.

TikTok: ¿por qué es tan popular?

TikTok tiene como mayor atractivo la posibilidad de observar videos de corta duración relacionados a música, películas, memes y bromas. Aunque claro, también es posible encontrar contenido referente a política, ciencia o religión.

Varios de estos videos se vuelven tan famosos que otros usuarios buscan imitarlos. Una de las funciones interesantes de TikTok es que todo el material visto y publicado se puede compartir en otras redes sociales como Facebook o Instagram.

En el presente son varios los famosos e influencers que suben constantemente contenido a TikTok. Es más, priorizan esta red social antes que otras que pueden parecer de mayor relevancia.

TikTok: cómo utilizar

Primero debes descargar la app y crearte un usuario. Luego deberás registrarte usando tu cuenta de Facebook, Twitter o Gmail.

Una vez dentro podrás ver varios videos que han subido diferentes usuarios. Para poder pasar de un material a otro, solo desliza la pantalla hacia la derecha.

A las tres de la tarde, el Senamhi registró ráfagas de 44 kilómetros por hora en la provincia de Pisco, Ica. Esto derivó al levantamiento y traslado de partículas de arena en la localidad, fenómeno común en esta época del año. Video: Difusión.