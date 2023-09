La Selección de Chile ha tenido un complicado inicio en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La ‘Roja’ no pudo lograr un solo triunfo en la fecha doble de la competencia continental y, para empeorar su situación, una de sus máximas figuras en la actualidad sufrió una lesión.

Hablamos de Arturo Vidal, quien presentó dolencias durante el partido entre Chile y Colombia, el cual culminó igualado sin goles. El futbolista salió del estadio Monumental de Santiago en ambulancia, lo que generó la preocupación de los hinchas chilenos.

¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO DE LA LESIÓN DE ARTURO VIDAL?

A pesar de que su diagnóstico estaba guardado bajo siete llaves, debido a que nadie quería anticiparse de que podría perderse la próxima fecha doble de eliminatorias en octubre, finalmente se dio a conocer el comunicado oficial de la lesión del volante de Athletico Paranaense.

En el informe médico de la cirugía a la que fue sometido Arturo Vidal, se reveló que el futbolista se rompió el mismo menisco que lo pudo dejar fuera de la Copa Mundial Brasil 2014. La reciente lesión ha afectado la misma zona que fue intervenida en aquel año, antes del inicio de la competencia mundialista. El diagnóstico ha arrojado “rotura del menisco externo de la recuperación”, que es uno de los más complejos a tratar según la literatura médica.

“El jugador Arturo Vidal fue sometido a una sutura artroscópica de menisco externo de rodilla derecha”, expresó la parte médica sobre la situación del volante de 36 años. Asimismo, respecto a su recuperación, se comunicó lo siguiente: “La resolución quirúrgica se realizó de manera exitosa, por lo cual el deportista podrá comenzar con su rehabilitación kinésica”, informa la referencia oficial emitida por la ANFP.

El deportista recibirá el tratamiento para su recuperación con los médicos de su club, a menos que el equipo brasileño le otorgue la autorización para que se pueda quedar en Chile, por lo menos para una parte del proceso, según informa La Tercera.

¿ARTURO VIDAL ESTARÁ PRESENTE PARA EL PARTIDO CONTRA PERÚ POR LAS ELIMINATORIAS?

A pesar de que el comunicado no menciona el tiempo de recuperación, ya que depende de factores individuales, algunos especialistas determinaron que la lesión podría demorar mínimo dos meses. “Lo ideal es que a los pacientes no se les someta a cargas en el compartimiento lateral hasta los dos meses, porque o si no comienza a hincharse”, señaló José Matas, traumatólogo del equipo de Medicina Deportiva de Clínica Universidad de los Andes y jefe del cuerpo médico de Universidad de Chile.

Por consiguiente, Vidal se perdería lo que resta de la temporada 2023 con el Athletico Paranaense, sabiendo que la presente se encuentra en la parte final, además de que también se perdería los cuatro partidos de eliminatorias que restan este año.

En octubre se disputará la siguiente fecha doble del certamen continental y Chile buscará su primer triunfo en las eliminatorias cuando enfrente de local a Perú el próximo jueves 12 de octubre. Cinco días después, el martes 17, la ‘Roja’ visitará a Venezuela en el estadio Monumental de Maturín. La presencia de Vidal para ambos cotejos estaría prácticamente descartada.

A pesar del diagnóstico de la lesión del ‘Rey’ Arturo, en Chile tienen la esperanza de que pueda estar presente para la fecha doble de noviembre, donde la selección dirigida por el entrenador argentino Eduardo Berizzo enfrentará de local a Paraguay el jueves 16 y a Ecuador de visita el martes 21, lo que resulta muy improbable.